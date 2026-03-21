Sağlık Bakanlığı, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, Down sendromunun bir hastalık değil genetik bir farklılık olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, “Aramızdaki tek fark, bir adet fazla kromozom” vurgusu öne çıktı.

Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında ilan edilen bu özel günün sevgi ve farkındalığın sembolü olduğu belirtilirken, Down sendromunun hücre bölünmesi sırasında 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunmasıyla ortaya çıktığı ve bu nedenle “Trizomi 21” olarak adlandırıldığı ifade edildi.

Dünya genelinde yaklaşık 6 milyon bireyin Down sendromuyla yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, her 800 doğumdan birinde görülen bu durumun erken tanı, düzenli sağlık kontrolleri ve doğru eğitimle desteklenmesi halinde bireylerin topluma aktif şekilde katılım sağlayabildiği vurgulandı.

Bakanlık, Down sendromlu bireylerin topluma kattığı sevgi ve neşenin önemine değinerek, fırsat eşitliği sağlanmasının ve yaşamlarının kolaylaştırılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.