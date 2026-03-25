Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Dinçyürek, “Mağusa Devlet Hastanesi ameliyathanesindeyiz. Buraya kurulacak anjiyo merkezinin çalışmaları ve tadilatlarını yerinde inceliyoruz” dedi.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Sağlık Bakanlığı’na hibe edilen tıbbi ekipmanlara da değinen Dinçyürek, “Anjiyo, kolonoskopi ve kalp damar cerrahisi ameliyathanesine ait tüm tıbbi malzemeler hibe olarak tarafımıza teslim edilmiştir. Bunları yerinde gördük ve inceledik. Şu anda Mağusa Devlet Hastanesi’nde anjiyo cihazının yerleştirileceği alandayız “ ifadelerini kullandı.

Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği KEİ Ofisi’ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Tadilat çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Dinçyürek, kısa süre içerisinde tamamlanacağını ve anjiyo cihazının monte edilmesiyle birlikte anjiyo girişimlerinin Mağusa Devlet Hastanesi’nde de yapılmaya başlanacağını söyledi.

Kalp damar cerrahisi alanında da önemli bir adım atıldığını vurgulayan Dinçyürek, “Buna paralel olarak kalp damar cerrahisi ameliyathanesinin ihalesi hızlı bir şekilde devam ediyor. İhalenin tamamlanmasının ardından ameliyathane kurulacak ve elimizde mevcut olan tüm ameliyat malzemeleri monte edilecektir. Böylece bypass ve diğer kalp ameliyatlarının da birkaç ay içerisinde Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılabilir hale gelmesi mümkün olacaktır” dedi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren Mağusa Devlet Hastanesi’ni üçüncü basamak hastane konumuna getirmek için çalıştıklarını belirten Dinçyürek, yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ifade ederek, projenin bölge halkına hayırlı olmasını diledi.