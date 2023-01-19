-ÖZEL HABER

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçtiğimiz gün Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Başbakan Ünal Üstel'le düzenlediği basın toplantısında, KKTC ile ilgili projelerini açıkladı.

Oktay'ın açıklamasına göre KKTC vatandaşları Türkiye’deki sağlık sisteminden yararlanacak, KKTC'ye denizin altından kablo ile elektrik ulaştırılacak ve Derinya bölgesinde TOKİ iş birliğiyle sosyal konut projeleri yapılacak.

Projeler hakkında Gündem Kıbrıs muhabirine konuşan vatandaşlar, üç projeyi de mutlulukla karşılarken, ilk olarak deniz altından kablo ile ülkemize elektrik getirilmesini istiyor.

Bunu ülkedeki elektrik sorununun başlıca çözümü olarak gören vatandaşlar aynı zamanda elektrik fiyatlarındaki pahalılıktan yakınıyor.

Vatandaşlar, Türkiye'nin ülkemizde hayata geçireceği projeleri ile ilgili ne dedi?

Kemal Basat: "Ben elektrik konusunda Kıbrıs'ın enterkonnekte sisteme geçmesini destekleyen bir insanım. Diğer taraftan sosyal konut projesi geçmişte yapılmıştı ve buna benzer çalışmalar yapılmasını da destekliyorum.İlk olarak ülkemize kablo ile elektrik getirilmesi, ülke üzerinden büyük bir yükü alabilir. Eğer bu enterkonnekte sistem başarılı bir şekilde kurulursa ülkemize faydalı olacağını düşünüyorum"

Oğur Soyalan: "Türkiye ülkemize her türlü yatırımı yapıyor. Öncelikle anavatanımıza çok teşekkür ederim. İlk olarak kablo ile ülkemize elektrik getirilmesini hemen ardından da sosyal konut projesine başlanmasını istiyorum. Anavatansız nefes alamayız."

Ergün Müderrisoğlu: "Kıbrıs Türkü için çok önemli projeler. İlk olarak Türkiye'den kablo ile elektrik getirilmesi projesinin hayata geçmesini istiyorum. Ülkemizde elektrikle ilgili sorunlar ortada. Bu sistemle ülkede elektrik sorununun son bulacağına inanıyorum"

Hasan Cin: "Ülkemizde dünyanın en pahalı elektriğini kullanıyoruz. Ben ilk olarak Türkiye'den kablo ile elektrik projesinin hayata geçmesini istiyorum. Böylelikle elektrik fiyatları da düşecektir"

Nevvar Alişo: "İlk olarak kablo ile Türkiye'den elektrik gelmeli. Ülkedeki elektrik sorunu ortada üstelik, sorunlu bir hizmet için büyük paralar ödüyoruz. Bir an önce Türkiye'den kablo ile elektrik gelmeli"

Hasip Mitoğlu: "İlk olarak kablo ile elektrik getirilmesi projesinin hayata geçirilmesi ülkemiz açısından çok iyi olur. Ülke olarak jeneratörlere bağımlı yaşıyoruz. Bu durum ortadan kalkmalı.