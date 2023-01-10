Fon Müdürlüğünden yapılan duyuruda, sonbahar patates alanların yer aldığı listelerin 17 Ocak’a kadar askıda kalacağı, listelerindeki bulgulara itirazların en geç 17 Ocak mesai bitimine kadar, Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılması gerektiği belirtildi.

Listelere itiraz gelmemesi halinde listelerindeki bulguların doğru kabul edileceği, Komite tarafından patates olarak saptanan parsellerin 2022–2023 üretim yılında münavebe yapılmış parsel olarak işlem göreceği, bu parsellere tahıl ekilmesi halinde gübre kullanma mecburiyetinin aranmayacağı belirtildi.