T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi, SOS Çocuk Köyü'nü ziyaret etti.

Ofis yetkilileri SOS Çocuk Köyü'nde incelemelerde bulunarak eksiklikleri yerinde tespit etti.

T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisinden ziyaretle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: #DayanışmaRuhu'nun hakim olduğu bir ziyaret gerçekleşti! Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin saygın kuruluşu SOS Çocukköyü Derneği'ni anlamlı bir nezaket ziyaretiyle onurlandırdı. Büyükelçilik yetkilileri, yeni yıl arefesinde bu özel köyün ihtiyaçlarını keşfetti ve çocuklarımızla gençlerimize destek sağladı.