-Besim

Tasarı üzerine söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin çok önemli görevler yerine getirdiğini dile getirdi.

Son yıllarda yaşanan gelişmelerin Dairenin hem teşkilatlanma hem personel hem altyapı anlamında güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Yasası’nın yenilenmeye ihtiyacı olduğunu kaydeden Besim, Dairenin artan sorumluluklarını yerine getirecek bir kapasiteye getirilmesi gerektiğini söyledi.

Dairenin huzurevlerinde, çocuk yuvalarında, engelli merkezlerinde görevleri olduğunu dile getiren Besim, bu merkezlerin kapasitesinin artırılması gerektiğini belirtti.

Yapılan değişiklikle Daireye sağlık çalışanı, sosyal hizmetler uzmanı, eğitmen istihdamları yapılmasının önemli olduğunu kaydeden Besim, Dairenin kadrolarının yasal anlamda güçlendirildiğini söyledi.

Öte yandan, yasaların yapılmasının uygulanacağı anlamına gelmediğini dile getiren Besim, daha önce geçen ancak uygulanmayan yasalar olduğunu kaydetti.

Dairenin araç, şoför ve teknik eleman ihtiyaçlarının acilen tamamlanması gerektiğini söyleyen Besim, e-devlet konusundaki eksikliklerin de çözülmesi gerektiğini belirtti.

-Rogers

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, güncelliğini yitirmiş olan yasada değişiklik yapılmasının önemli olduğun kaydetti.

Değişiklikle Sosyal Hizmetler Dairesi kadrosunun 70 kişiden 763 kişiye çıkarıldığını söyleyen Rogers, münhallerin acilen açılıp eksik kadroların doldurulması gerektiğini anlattı.

Birçok alanda sosyal devlet olmanın gereğinin yerine getirilemediğini, teşkilat yasalarının birçok alanda çoktan güncelliğini yitirdiğini bu nedenle her alanda sıkıntı yaşandığını belirten Rogers, bütünlüklü bir bakış açısıyla ilerlemek gerektiğini kaydetti.

Bakıma muhtaç, özel gereksinimli, engelli bireylerin hayata kazandırılması adına atılması gerektiğini dile getire Rogers, bu kişilere sadece bir merkezde bakılması ya da maddi yardım bağlanması yönündeki bakış açısını değiştirmek gerektiğini söyledi.

-Atun

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Sunat Atun da söz alarak Tasarı üzerinde ciddi mesai harcadıklarını söyledi.

Değişen koşullar ve ihtiyaçlarla birlikte güncel uygulamaların yürürlüğe girmesinin önemine işaret eden Atun yasada bakıma muhtaç birey, dezavantajlı birey gibi kavramların nitelemesinin yapıldığını dile getirdi.

Dezavantajlı bireylerin yaşantısını iyileştirirken hayata tutunmasının sağlanmasının esas olduğunu belirten Atun, bu açıdan ilgili daire ve bakanlığa önemli görev düştüğünü anlattı.

Atun bu alanda diğer ülkelerde yapılan uygulamalara bakmanın ve ülkedeki istatistiki verileri takip etmenin önemli olduğunu dile getirdi.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da söz alarak yasaya katkı koyanlara teşekkür etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne son bir buçuk yılda 8 araç alındığını, 2 aracın gümrükte beklediğini dile getiren Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’ndeki bakıcı sayısının da iki katına çıkarılacağını ifade etti.

Rehabilitasyon merkezlerindeki sosyal hizmet görevlisi ve diğer personelin sayısının artırıldığını söyleyen Gardiyanoğlu, sosyal hizmet alanında yaşanan personel eksikliklerinin giderileceğini belirterek, “Artık bu ülkede, sosyal hizmetlerde kırılgan grupların bu eksik personel nedeniyle sorun yaşamasına izin vermeyeceğiz.” dedi.

Gardiyanoğlu, kadroların yapılandırılması ve personel istihdamı konusunda kararlı olduğunu vurguladı. “Bu kadrolar kendi içinde oluştuktan sonra, sosyal hizmetlerdeki eksikliklerin giderileceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili kendi kişisel tutumuna da değinen Gardiyanoğlu, “Benim inatçı bir yapım olduğunu bilirsiniz. Kadroların istihdamı ve münhallerin açılmasıyla ilgili yakın takipçi olacağım.” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi çalışanlarına teşekkür eden Gardiyanoğlu, “Odacısından müdürüne kadar hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Geceleri yok, gündüzleri yok. Yaptıkları çalışmalarda tamamen vicdanlarıyla hareket ediyorlar.” diye konuştu. Görevlerinden yılmayan memurlara dikkat çeken Gardiyanoğlu, “Bugüne kadar, ‘Ben çok yoruldum, gitmem’ diyen bir sosyal hizmet memuru görmedim.” dedi.

Toplumda artan ihtiyaçlara da dikkat çeken Gardiyanoğlu, “Nüfus arttı, sorunlar arttı. Boşanmalar, aile içi şiddet olaylarında ciddi artışlar var. Bunlar zaten yıllık istatistiklerde de görülüyor” şeklinde konuştu.

Haspolat’taki annelerle ilgili yaşanan sıkıntıya da değinen Gardiyanoğlu, çocuk sayısı artsa da aynı sayıda annenin hizmet verdiğini, bu durumun normalde 24 saat esasına göre çalışan anneler açısından ciddi bir yük oluşturduğunu ifade etti. Gardiyanoğlu bu durumun çözülmesi için gereken adımları atacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Tasarı oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.