Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Herkes depremler nedeniyle seferber olurken sosyal medyada depremin ilk günlerinde yayılan bir video gündem oldu. Videoda, deprem bölgesine iş makinesi taşıyan bir TIR'ın bölgeye bir an önce ulaşmak için yüksek hızla ilerlediği görüldü. O gün yaşadıklarını anlatan TIR şoförü Kazım Budak, "Bana ‘Pala Dayı’ derler. ‘Pala Dayı acilen gelir misin, deprem bölgesine makine götüreceksin’ dediler. Öyle deyince ben de bir an önce depreme koşalım diye hemen hazırlandım" dedi. TIR'ın hız kadranını kapattığını ve ne kadar hızla ilerlediğini bilmediğini belirten Budak, "Çok sıkışmadığımda frene de basmadım. Normalde gitsen 12, 13 saate gidilir. Ama biz hızlı gittiğimiz için erken gitti" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremler nedeniyle tüm Türkiye seferber oldu. Sosyal medyada depremin ilk günlerinde yayılan bir video ise gündemde yer aldı. Videoda, deprem bölgesine iş makinesi taşıyan bir TIR'ın, bölgeye bir an önce ulaşmak için yüksek hızla ilerlediği görüldü. Videoda yer alan TIR'ın şoförü olan 45 yıllık şoför Kazım Budak, o gün yaşananları anlattı.

"BENİM HABERİM YOKTU"

TIR şoförü Kazım Budak, , “45 yıldır şoförlük yapıyorum. Evde istirahat halindeyken depremi öğrendim. Şirket yetkilileri beni aradı. Bana ‘Pala Dayı’ derler. ‘Pala Dayı acilen gelir misin, deprem bölgesine makine götüreceksin’ dediler. Öyle deyince ben de bir an önce depreme koşalım diye hemen hazırlandım. Makinemizi yükledik ve gittik. Kahramanmaraş Elbistan’a gittik. Aydın Yetişen kardeşim sağ olsun videomu çekmiş atmış. Benim haberim yoktu. Süratim herhalde fazlaymış. Fazla olunca da sosyal medyada gündem oldu” dedi.

"HIZ KADRANINI KAPATTIM"

Tır'ın hız kadranını kapattığını ve ne kadar hızla ilerlediğini bilmediğini belirten Budak, “Herkesin amacı var. Benim de amacım, yardıma koşuyoruz. Bir insanı kurtar ki cihan kurtulsun, bütün insanlık kurtulsun maksadıyla yola devam ettik. Sürat kadranını, devir saatini kapattım. Öylece devam ettim. Çok sıkışmadığımda frene de basmadım. Normalde gitsen 12, 13 saate gidilir. Ama biz hızlı gittiğimiz için erken gittik. 9 saate falan gittik. Ama deprem bölgesi sınırları içerisinde Elbistan’a gitmek için çok uğraştık” dedi.

"HİÇ MOLA VERMEDİK"

Yolculuk boyunca sadece yakıt ikmali yapmak için durduğunu belirten Budak, “Biz oraya ekskavatör götürdük. Ama kazıyıcı kırıcı değil. Özel yapılmış makine. Ben de o zamana kadar görmemiştim. Ahtapot diyorlar. Hiç durmadan, belki bir can daha fazla kurtarırız maksadıyla gittik. Hiç mola vermedik. Bir mazot ikmali yaptık” diye konuştu.