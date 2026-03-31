MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, "Kimse Kuzey Kıbrıs'ı yalnız bırakmamızı beklememelidir, unutulmamalı Kıbrıs bizim için milli bir dava ve vazgeçilmez bir egemenlik meselesidir." dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Bugün yaşadığımız siyonist barbarlık... İsrail saldırgan politikalarıyla bölgeye adeta cehenneme çevirmiştir. İsrail, bölgenin huzuru için tehdittir. Ortadoğu'da bir rejim değişecekse o İsrail olmalıdır. Trump, ABD'yi Netanyahu'nun kuyruğuna taktı.

"TÜRKİYE, KÜRESEL DÜZEN İÇİN UMUTTUR"

MHP ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin huzur ve refahını koruma sorumluluğuyla birlikte İslam toplumlarına, Türk dünyasına ve tüm insanlığa karşı sorumluluklarımız vardır. Türkiye, küresel düzen için umuttur.

"EMPERYALİST HARİTALARI YİNE YIRTARIZ"

100 yıl önce emperyalist masalarda çizilen haritaları ecdadımız nasıl yırtıp attıysa, yine yırtarız. Yedi düveli yine dize getiririz.

ABD ve İsrail her canı istediğinde bir başka ülkeye saldırma hakkına sahip değildir, olmamalıdır. Uluslararası toplumu sağduyuya davet ediyoruz, ABD ve İsrail'in aklına başına alması gerektiğini bir daha vurguluyoruz. Bu savaşın kazananı olmayacaktır.

Kimse Kuzey Kıbrıs'ı yalnız bırakmamızı beklememelidir, unutulmamalı Kıbrıs bizim için milli bir dava ve vazgeçilmez bir egemenlik meselesidir.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ SKANDALLAR: SONUNA KADAR ÜZERİNE GİDİLMELİ

(CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk skandalları) Şehrin emini olması gerekenler, yozlaşmanın zirvesine çıkmışlardır. Çarpık ilişki ağları derinleşmiştir. Ancak hiçkimse dokunulmaz değildir. Hukukun üstünlüğü esastır ve sonuna kadar üzerine gidilmesi kaçınılmazdır.

Terörsüz Türkiye milli birlik ve kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye doğru zamanda doğru adımdır.