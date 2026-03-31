CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları devam ediyor.

Son olarak CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Bozbey'in konutunda ve belediye binasında arama yapılıyor.

AİLESİ DE GÖZALTINDA

Bozbey'in eşi, kızı, kardeşleri ve çok sayıda iş insanın da aralarında olduğu 55 kişi gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Suç işlemek amacıyla Örgüt Kurma ve Suç işlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına karıştığı tespit edilen aralarında örgüt lideri konumunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in ve Nilüfer Belediyesi eski başkanı tutuklu Turgay Erdem'in de bulunduğu toplam 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi." denildi.

5 ilde bugün eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 4 kişinin yurt dışında olduğu ve haklarında yakalama kararı çıkartıldığı açıklandı.