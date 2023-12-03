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Ece Ronay'ın eski eşine ait araçlarının sergilendiği iddia edilen oto galeri de dün akşam saatlerinde kurşunlanmıştı.

Resmi nikah için 47 yıl oyaladı, 120 bin lira tazminat ödeyecek

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Ece Ronay'a ait güzellik merkezinde silahlı saldırı meydana geldi. Alınan bilgiye göre, güzellik merkezine kimliği belirsiz kişi veya kişiler silahlı saldırı gerçekleştirdi. Kurşunlar iş yerinin camlarına isabet etti.

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