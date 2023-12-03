Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Ece Ronay'a ait güzellik merkezinde silahlı saldırı meydana geldi. Alınan bilgiye göre, güzellik merkezine kimliği belirsiz kişi veya kişiler silahlı saldırı gerçekleştirdi. Kurşunlar iş yerinin camlarına isabet etti.
Silah seslerini duyan çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinde incelmelerde bulundu.
Ece Ronay'ın eski eşine ait araçlarının sergilendiği iddia edilen oto galeri de dün akşam saatlerinde kurşunlanmıştı.