Renkli topların olduğu ve beyaz renkli topların bulunmasının istediği bir oyun kısa sürede gündem oldu. 'Yüksek IQ'ya sahip kişiler 7 beyaz topu 20 saniyeden kısa sürede tespit edebilir' yorumuyla paylaşılan oyunda kırmızı, sarı, mavi, yeşil ve siyah toplar arasından 7 beyaz topun bulunması istendi.

KAFA KARIŞIKLIĞINA YOL AÇTI

Renkli toplar arasında beyaz topların bulunmaya çalışması sinir bozucu olabiliyor. Hatta kafa karışıklığına yol açan görselle ilgili 'Beyaz toplar yok' yorumunda bulunanlar bile oldu.

İPUCU VERİLDİ

Resimde topların bulunması için bir de ipucu verildi. Verilen ipucunda "Resme bir bütün olarak bakmak yerine, resmi zihninizde dörde bölerseniz işiniz çok daha kolay olacaktır. Sol üste, sonra sağ üste, sol alta ve sağ alta bakın; zihninizi daha da odakladıysanız, topları daha kolay bulabileceksiniz" ifadeleri yer aldı.

Halen topları bulamadıysanız işte yanıtı: