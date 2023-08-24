2020 yılında koronavirüs karantinaları sırasında ebeveynlerin çocuklarının eğlenmesi için yüzlerine dışkı sürüyormuş gibi yaptığı trendin sonrasında “yumurta kırma meydan okuması” da tepki topladı. Beraber yemek yaptıklarını düşünen çocuklarının kafasına elindeki yumurtayla vurarak kıran ailelerin videoları milyonlarca izlenmeye ulaştı. Çocukların tepkilerinin çekildiği videolar sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

TEPKİ TOPLAYAN AKIM

Yumurta kırma meydan okumasının yapıldığı videoların büyük bir bölümünde çocukların şaşkınlık yaşadığı ve öfkeyle birlikte ağladıkları görüldü. Çocukların olumsuz etkilendiğini düşünen sosyal medya kullanıcıları akıma olumsuz yorum yapmayı ihmal etmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı akıma, “Zavallı bebeğim. Çok incinmiş ve kafası karışmış görünüyor” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gülen tek kişi sensin. Bence bu hiç eğlenceli değil” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “İnsan çocuğuna bunu yapar mı?” yorumunu yaptı

UZMANLAR UYARIYOR

Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinin yanı sıra uzmanlar da akıma dair uyarılarda bulundu. Uzmanlar bu durumun çocuklarda travma yaratabileceğini söyledi ve küçük çocuklarda korkuya yol açan eylemin büyük çocuklarda da farklı etkiler yarattığını belirtti.