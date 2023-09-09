Sosyal medyada son dönemde düğün gününe özel olarak hazırlanan damatların videolarıyla dolup taştı. Kısa sürede trend haline gelen damat hazırlık videoları “damat tıraşı” konseptini de bir başka boyuta taşıdı. Damatların makyajında kapatıcı, rimel, pudra gibi birçok malzemenin kullanıldığı fark edildi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği akıma adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kızlar eşlerinizin yüzünü imza atmadan önce yıkayın” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Umarım damada ağlarsa rimelinin akacağı söylenmiştir” yorumunu ekledi.