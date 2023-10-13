Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, daire ile sözleşmesi bulunmayan tüm serbest çalışan doktor ve eczacılar sözleşme imzalamaya davet edildi.

Daire’den yapılan açıklamada, sahte reçete düzenlenmesi soruşturması kapsamında sigortalıların doktora veya eczanelerden hizmet alımına erişimde sıkıntı yaşanmaması için Sosyal Sigortalar Dairesi’nin sözleşmeli doktor ve eczane sayısını artırma yönünde adımlar atmakta olduğu bildirildi.

Açıklamada, “Dairemiz ile sözleşmesi bulunmayan tüm serbest çalışan doktor ve eczacılarımızı, sigortalı hastalarımızın tedavi ve ilaca erişimini kolaylaştırmak adına Dairemiz ile sözleşme imzalamaya davet ediyoruz” denildi.