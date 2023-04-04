Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

27.03.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, O.Ö.(E-21), Girne’de Papatya Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın, iki sürme penceresinin camlarını bir cürüm işlemek kastıyla kırıp açmış ve ikametgah içerisine girmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, O.Ö. ikametgah içerisinden çaldığı muhtelif ev ve kişisel eşyaları, evden götürmek maksadıyla taşıdığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.