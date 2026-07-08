Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne iade edilen Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasası’nın en kısa sürede komitede yeniden ele alınacağını söyledi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Savaşan, katıldığı bir televizyon programında AÖA Yasası, seçim takvimi, erken seçim tartışmaları, hükümetin yasama çalışmaları ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı’nın yasayı yeniden görüşülmek üzere Meclis’e göndermesinin Anayasa’nın verdiği yetki kapsamında olduğunu belirten Savaşan, hükümetin amacının ortaya çıkan mağduriyetleri anayasal çerçevede gidermek olduğunu ifade etti.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin mevcut kontenjanlarının devlet okullarındaki öğretmen ihtiyacını karşılamaya yeterli olmadığını söyleyen Savaşan, bu nedenle uzun yıllardır geçici öğretmen uygulamasının sürdüğünü anımsttı.

Savaşan, geçmişte üniversite mezunu ve pedagojik formasyona sahip kişilerin belirli süre geçici öğretmen olarak görev yaptıktan sonra kadrolu öğretmenlik sınavına girebildiğini, Anayasa Mahkemesi kararının ardından bu uygulamanın sona erdiğini söyledi.

Yasada yapılan değişikliklerin hem Anayasa Mahkemesi kararını dikkate aldığını hem de ortaya çıkan mağduriyetleri gidermeyi amaçladığını belirten Savaşan, devlet okullarında veya özel eğitim kurumlarında belirli süre ilkokul öğretmeni olarak görev yapan üniversite mezunlarının Atatürk Öğretmen Akademisi’nin açacağı giriş sınavına katılabileceğini ifade etti.

Savaşan, sınavda başarılı olan kişilerin daha önce aldıkları derslerin akademi müfredatıyla karşılaştırılacağını, eksik derslerini tamamlayanların Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu olarak kadrolu öğretmen olabileceklerini kaydetti.

“Bu düzenleme hem öğretmen ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak hem de devlette ve özel sektörde görev yapan ilkokul öğretmenlerine eşit fırsat sunacak.” diyen Savaşan, düzenlemenin Anayasa’ya uygun olduğu görüşünde olduklarını, Cumhurbaşkanı’nın iade gerekçelerinin de komite çalışmalarında ayrıntılı şekilde değerlendirileceğini belirtti.

Seçim takvimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Savaşan, UBP içinde yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılmasına yönelik ortak bir yaklaşım bulunduğunu ancak bu konuda henüz kesin karar alınmadığını söyledi.

Yerel seçimlerin aralık ayının ilk pazar günü, genel seçimlerin ise ocak ayında olduğuna dikkat çeken Savaşan, iki seçimin kısa aralıklarla yapılmasının seçmen katılımını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

İki seçimin aynı gün yapılmasının vatandaşların sandığa katılımını artıracağına inandığını ifade eden Savaşan, bunun kamu maliyesinin yanı sıra siyasi partiler, adaylar ve seçim organizasyonu bakımından da avantaj sağlayacağını dile getirdi.

Savaşan, “Bizim temel motivasyonumuz maliyet hesabı değil, halkın iradesinin sandığa daha güçlü yansımasıdır.” diyerek, demokratik katılımın artırılmasının öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

Erken seçim tartışmalarına da değinen Savaşan, UBP’nin gündeminde erken seçim bulunmadığını belirterek, halkın verdiği beş yıllık yetkiyi sonuna kadar kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

Savaşan, “Bizim hedefimiz seçimlerin zamanında yapılmasıdır. Ancak yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz”. ifadelerini kullandı.

Geride kalan yasama dönemini de değerlendiren Savaşan, UBP-DP-YDP hükümeti döneminde Cumhuriyet Meclisi’nin yoğun ve verimli bir çalışma ortaya koyduğunu kaydetti.

Yaklaşık 350 yasanın Meclis’ten geçirildiğini ifade eden Savaşan, son Genel Kurul birleşiminde tek günde kabul edilen 21 yasanın da son yılların yüksek yasama performanslarından biri olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Savaşan, hükümetin sağlık, eğitim, spor, tarım ve ulaşım alanlarında da yatırımlar yaptığını kaydederek, dört yeni hastane, dört sağlık merkezi ve ileri teknoloji tıbbi cihazların ülkeye kazandırıldığını söyledi.

Eğitim alanında yaklaşık 30 okul projesinin hayata geçirildiğini, 600’ün üzerinde yeni dersliğin eğitim sistemine kazandırıldığını ve 69 okulun deprem güçlendirme programına alındığını belirten Savaşan, gençlere yönelik spor desteklerinin de 20 milyon TL’den 1 milyar TL’ye çıkarıldığını ifade etti.

Savaşan, tarım sektörüne cumhuriyet tarihinin en yüksek desteklerinin verildiğini, soğuk hava deposu gibi yatırımların hayata geçirildiğini ve ulaşımda uzun süredir tamamlanamayan projelerin bitirildiğini kaydetti.

Reform niteliğinde adımlar atıldığını söyleyen Savaşan, UBP başbakanlığındaki hükümetin, ülke kalkınmasına kararlılıkla katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti.