GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER



“KHK İLK KEZ ÜLTİMATOM NİTELİĞİNDE BİR YAZI YOLLADI HÜKÜMETE”…

Son dönemlerde yaşanan siyasi atmosferi değerlendiren eski başbakan Ferdi Sabit Soyer, “Bir süre önce bir yazı yazdım ve bazı noktalara işaret ettim. UBP kurultayı var ve memlekete buna endekslendi. Ülkede çok ağır sorunlar var ama ülke tamamen UBP kurultayına odaklandı ve tüm devlet ve hükümet faaliyetleri buna yönelik olmaya başladı. Kamu Hizmeti Komisyonu çok ağır bir yazı yazdı ve başbakanı uyardı. Anayasaya ve yasalara göre kamu görevlilerin naklinin sorumlusu KHK’dır dedi. Çünkü kurultay nedeniyle oy hesaplarıyla usulsüz bir şekilde nakle tabi tutuyor hükümet. KHK ilk kez ültimatom niteliğinde bir yazı yolladı hükümete. İki uyarı var... Eğer bu nakledilen insanların asaleti onaylamamışsa asaletleri onaylanmayacak diyor. Onaylanmışsa da atanma yükselme ve terfi, haklarından mahrum olacaklar diyor. Bundan dolayı doğacak mağduriyetlerde KHK olarak bir hak mağduriyeti ile ceza yazası doğrultusunda işleme koymak için hukuk dairesine başvuracağız dedi. Pervasızca yapılan bir işe rest çekti. Devleti ve kamu yönetimini bypass eden insanların ağzından çıkan sözlerin manası olur mu?” diye sordu.

UBP KURULTAYI… “BİR SALTANATIN ELDE EDİLMESİ İÇİN Mİ ADAY OLUYORSUNUZ?”…

Yaklaşan Ulusal Birlik Partisi Kurultayı ve adaylıklarla ilgili ortaya atılan hakkında konuşan eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, “UBP’ ye aday olacak insanlardan sadece Hasan Taçoy adaylığının gerekçesini açıkladı. Demokrasiyi UBP’ye getirmek için adaylık gerekçesi gösterdi. Bu çok önemli bir açıklamadır. Olgun Amcaoğlu ve Kutlu Evren de aday olacağını herkesin duyacağı bir şekilde ilan etmeden açıkladılar. Onlar neden aday olacaklarını hiçbiri açıklamadı. Adaylığınız enflasyonun yüzde 83 olduğu bu ülkede, gıda enflasyonunda Avrupa’nın lideri olan bir dönemde yaşamı daha iyiye götürebileceğinize dair, bozulan hukuk düzenini ve bozulan kamu yönetimini nasıl demokratik hukuk devleti doğrultusunda şekillendireceğinize dair tek bir beyan yapmadınız. Nereye aday oluyorsunuz siz? Bir saltanatın elde edilmesi ve nema dağıtılması için mi aday oluyorsunuz? Seçin beni göreyim sizi davasıdır. İddialar bu noktaya süreklindi. Siyasette öngörü planlama öngörü görüş deklarasyon gibi beyana dayalı hiçbir şey yok. Bu yapı muhalif kesimleri de etkiliyor. Bu ortam zincirleme bir şekilde herkesi etkiliyor” dedi.

“BU MEMLEKET TOPRAK DEĞİLDİR, BİZİM VATANIMIZDIR”…

Soyer, “Bu memleket toprak değildir. Yalnızca stratejik açıdan bir yer değildir. Bizim vatanımızdır. Kıbrıslı Rumlar için Atina ve Kıbrıslı Türkler için de Ankara çok önemli bir değerdir. Ama unutmamak gerekir ki Kıbrıs’ta Türkiye’nin de Kıbrıs Türk toplumunun da bugüne gelmesini sağlayan ana unsur Osmanlı’nın Kıbrıs’ı İngiliz’e kiraladıktan sonra bu topraklardan kaçmayan dinini, dilini ve kültürünü devam ettiren Kıbrıs Türk toplumunun varlığıdır. Misak-ı Milli sınırı dışında bir mücadele sonucu bir varlık oluştu. Bugün uluslararası hukukta yer etmesini sağlayan ana unsur da budur. Bu mücadele sonucunda 1960 anlaşmaları yapıldı. Bu anlaşmayı sağlayan faktör Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin sayesindedir. Kıbrıs Türk toplumu tarihte ilk defa Kıbrıs Türk toplumu olarak Kıbrıslı Rumlarla ortak olarak bir cumhuriyetin kurucusu olarak dünya sahnesine çıktı ve Türkiye adanın bütününün garantörü oldu ve siyasi geleceğinde de söz sahibi olan ülke oldu” dedi.

“FEDERASYONU KALDIRIYORUM DERSEN, TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜNÜ DE TARTIŞMA KONUSU HALİNE GETİRİRSİN”…

Soyer, “Federasyonu kaldırıyorum dediğinizde anayasayı da kaldırmanız lazım. Eğer hukuki temele bir mücadele dayanmazsa, bu olmaz. TBMM’nin çıkardığı tezkere benim çok hoşuma gitti. Eğer sen bunları kaldırırsan garantörlük hakların da kaldırırsın. Garantörlük adanın anayasal haklarını korunması içindir. O zaman garantörlüğü tartışma konusu haline getirirsin. Suriye’nin, Irak’ın toprak bütünlüğü önemliyle ve orada yapay devletlerinin kurulmaması önemliyse, adanın tümünde de bu önemlidir. Eğer biz bunu kendi elimizle yaparsak ilerde biz Türkiye’nin garantörlüğünü ve anayasal haklarımızı ada üstünde tartışma konusu haline getiririz” şeklinde konuştu.