Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 16 Mayıs Salı günü, saat 14.00 sıralarında, Yılmazköy’de bir şahsa ait arazi içerisinde, 29 yaşındaki R.A. gerekli önleyici tedbirleri almadan spiral makinesi ile demir kestiği sırada, makineden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 10 adet kalas tahta ile kumaştan mamul 8 adet reklam tabelası kısmen, yarım dönümlük alandaki kuru otlar ise tamamen yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı bir konteynerin de boyası zarar görmüştür. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.