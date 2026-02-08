Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, kamuoyunda tartışılan “tam mesai” uygulamasına ilişkin yaptığı kapsamlı paylaşımda, hükümeti sert sözlerle eleştirerek, hekimlerin hedef gösterildiğini ve gündemin bilinçli şekilde saptırıldığını savundu.

Dr. Gürkut, paylaşımında yaşamı boyunca örgütlü mücadeleden yana olduğunu, bir hekim olarak da her zaman sendikalı çalıştığını belirtti. Uzun yıllar Tabipler Birliği’nde görev aldığını, pandemi döneminde hem hastanedeki görevini aksatmadan sürdürdüğünü hem de pandemi yönetiminde en ön saflarda yer aldığını kaydeden Gürkut, ülkede tıbbi onkoloji uzmanı bulunmadığı dönemlerde onkoloji servisinde fedakârca çalıştığını hatırlattı.

2023 yılı sonundan bu yana Tıp-İş Başkanlığı görevini yürüttüğünü ifade eden Gürkut, bu süreçte daha adil, daha demokratik bir yaşam ve daha güçlü bir kamu sağlık sistemi için mücadele ettiğini vurguladı.

Son dönemde kamu hastanelerinde gündeme getirilen ve yasada yer almayan “tam mesai” kavramını ilk kez Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’ten duyduğunu belirten Gürkut, kamu hekimlerinin zaten 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini ve gerekli koşullar sağlandığında tam güne hazır olduklarını defalarca ilettiklerini söyledi. Kamu sağlık sisteminin sorunları ve çözüm önerilerinin de Bakanlığa yazılı ve sözlü olarak aktarıldığını kaydetti.

Paylaşımında, son dönemde ülkede yaşanan sahte diploma skandalı, üst düzey bürokratlara uzanan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile güvenlik sorunlarına dikkat çeken Gürkut, hükümetin bu gelişmeler sonrası kamuoyunu yanıltmaya ve gündemi değiştirmeye çalıştığını savundu.

Hekimlerin, tıp ve diş hekimliği fakültelerinin plansız şekilde açılması ve uzmanlık eğitimiyle ilgili yasa tasarısına yönelik itirazlarının da görmezden gelindiğini belirten Gürkut, “İtibarı zedelenen hükümet, köşeye sıkışınca algı operasyonlarına yöneldi” ifadelerini kullandı.

Kamu hekimlerinin tam mesai yapmak istemediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Gürkut, bunun bilinçli bir algı çalışması olduğunu ileri sürdü ve kamuoyunu bu söylemlere itibar etmemeye çağırdı.

Dr. Gürkut paylaşımında ayrıca, 30 Ocak 2026’da yapılan Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Genel Kurulu’nda alınan kararı da hatırlattı. Buna göre Genel Kurul, özlük haklarının iyileştirilmesi, maaş ve emeklilik koşullarının kabul edilebilir standartlara yükseltilmesi ve bunları güvence altına alan bağımsız bir hekim yasası çıkarılması halinde tam gün çalışma sistemine geçilmesini kabul etti.

Gürkut, kamu sağlık sisteminde zor koşullar altında 7 gün 24 saat hizmet veren hekimlerin suçlanamayacağını belirterek, görevini layıkıyla yapmayanlar varsa bunun sorumluluğunun yöneticilerde olduğunu ifade etti.