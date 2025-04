Haber: Pelin Yükselay

Sağlıklı bir yaşam için spor yapmak şart…

Sporu hayatlarının bir parçası haline getirdiklerini söyleyen vatandaşlar, özellikle her gün yürüyüş yapmaya özen gösterdiklerini belirterek, sporsuz bir yaşamın düşünülemeyeceğinden söz etti.

Bunun yanında spor yapmak isteyen ancak çalışmaktan vakit bulamayan vatandaşlar da yok değil…

Vatandaşlar ne dedi?

Mustafa Altınbaş: Ben her gün düzenli spor yapıyorum. Spor benim hayatımın bir parçası ve de vazgeçilmezi. Yıllar önce hasta olmuştum ve doktor spor tavsiye etmişti. O gün bugündür spor yapmaktan asla kopmuyorum. Kültür-fizik hareketleri yapıyorum, bisiklet sürüyorum, yürüyüş yapıyorum. Kendi çabamla günde en az bir saat tüm bunları yapıyorum.

Mehmet Katmer: Ben 71 yaşındayım ve çok düzenli bir hayatım var ve buna spor da dahil. 30 Yıldır sporu hayatımın bir parçası haline getirdim. Her sabah yürüyüş yapıyorum. Yürüyüşten sonra eve gelip duşumu alıyorum ve Yasin-i Şerif okuyorum ardından kahvaltı ve 1-2 saat dinlenmeye geçiyorum. Akşamüzeri tekrardan yürüyüşe çıkıyorum. Daha sonra eve gelip akşam öğünümü yiyorum. Akşam öğününde sadece meyve tüketiyorum. Spor yanında yememe içmeme de dikkat ediyorum.

Derviş Coşkuner: Her gün düzenli yürüyüş yapıyorum. Yürüyüş hayatımın bir parçası. Her gün en az 2 kilometre yol yürüyorum. Beden hareketi, koşu vs yok ama her gün düzenli bu yürüyüşü gerçekleştiririm. 30 yıldır bu şekilde yaşıyorum. Özellikle bunu kalp hastalıklarına karşı yapıyorum, doktor da bu şekilde tavsiye etmişti. Ben de yürüyüşü hayatımın merkezine yerleştirdim.

Mehmet Güngör: Spor yapmıyorum. Yoğun iş temposundan dolayı buna ne yazık ki fırsat bulamıyorum. Sağlık problemlerim de mevcut. Tansiyon, kolesterol yapmam lazım ama ne yazık ki yapamıyorum. Doktor da tavsiye ediyor ama ne yazık ki zaman yok.

Gürçin Kaplan: Ben eski futbolcuyum. Tüm hayatım futbolla geçti, 22 yıl futbol oynadım. Şimdi de master takımlarında oynamaktayım. Tüm bunların yanında haftada 4 gün de salona giderim. Salon ücretleri biraz pahalı ancak uyguna da bulmak mümkün. Önemli olan spor yapmak.

Hüsnü Güven: Spor hayatımın parçası ancak şu sıralar vakit bulmakta güçlük geçiyorum. Her gün en azından tempolu yürüyüş yaparak sağlığımı korumaya özen gösteriyorum. Yıllardır bu alışkanlığımı koruyorum. Spor yapmak çok güzel ve herkesi spor yapmaya, sağlıklı bir hayata davet ediyorum.

Durmuş Cebni: Ben hiç spor yapmıyorum, hayatım boyunca yapmadım. Spora ayıracak zamanım ne yazık ki yok. Yoğun iş tempom bana spor yapacak fırsatı sunmuyor.