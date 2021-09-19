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Aslan'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i netleşti!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kemik ilk 11'ini artık oturttu. Trabzonspor ve Lazio karşılaşmalarındaki kadroyu aynı şekilde korudu. Aslan'ın Alanya karşısındaki ilk 11'i şöyle: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil Dervişoğlu.

19 Eylül 2021 Pazar 15:44
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Aslan'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i netleşti!

Süper Lig 'de çıktığı son iki maçta da 2-0 öne geçip, 90 dakikayı 2-2 tamamlayan ve 4 önemli puan kaybeden Cim-Bom, Alanyaspor karşılaşmasında büyüyü bozmak istiyor.

MARCAO'NUN YERİNE LUYİNDAMA

Fatih Terim, son Lazio karşılaşması ilk 11'den sadece tek bir değişiklik yaptı, o da mecburi. Cezalı Marcao'nun yerine Luyindama ilk 11'e girdi.

SEYİRCİ KARŞISINDA İLK MAÇ

Aslan, Türk Telekom'daki ilk maçını Lazio karşısında oynamıştı. Ligdeki ilk maç ise Alanya'ya karşı. Zemin çalışması nedeniyle Galatasaray maçlarını Başakşehir Fatih Terim stadında oynuyordu.

16.00'da başlayacak karşılaşmada Alanya'nın ilk 11'i gelmedi, Galatasaray'ın kadrosu şöyle:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicâldau, Morutan, Kerem, Halil

Yedekler: Fatih, Babel, Feghouli, Emre Kılınç, Işık Kaan, Alpaslan, Mostafa Mohamed, Assunçao, Oğulcan, Ömer Bayram

Son Güncelleme: 20.09.2021 00:02
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFatih TerimMuslera
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