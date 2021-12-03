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Beşiktaş, Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı.

03 Aralık 2021 Cuma 21:15
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Beşiktaş, Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyor
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Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de son 6 resmi maçta galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, 15. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı ve kötü seriyi sürdürdü.

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 12. dakikada Can Bozdoğan'ın enfes golüyle öne geçti. Bu dakikadan itibaren her geçen saniyede oyun olarak geriye giden siyah-beyazlılar ikinci yarı sahaya hiç varlık koyamadı. Kasımpaşa'nın üstünlüğünde geçen ikinci yarıda skora dengeyi 82. dakikada Umut Bozok getirdi. Bu sonuçla Beşiktaş kötü gidişi durduramadı ve Süper Lig'de son 5 maçından yalnızca 1 puan çıkarabildi.

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