Beşiktaş, Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyor

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de son 6 resmi maçta galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, 15. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı ve kötü seriyi sürdürdü.

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 12. dakikada Can Bozdoğan'ın enfes golüyle öne geçti. Bu dakikadan itibaren her geçen saniyede oyun olarak geriye giden siyah-beyazlılar ikinci yarı sahaya hiç varlık koyamadı. Kasımpaşa'nın üstünlüğünde geçen ikinci yarıda skora dengeyi 82. dakikada Umut Bozok getirdi. Bu sonuçla Beşiktaş kötü gidişi durduramadı ve Süper Lig'de son 5 maçından yalnızca 1 puan çıkarabildi.