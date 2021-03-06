Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
7 gün daha tutuklu kalacaklar
7 gün daha tutuklu kalacaklar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
"Gelmezsen evi yıkacağım"
"Gelmezsen evi yıkacağım"

"Bu takımdan bir şey olmaz diyenler şimdi nerede?"

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2021 yılı 1. olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.

06 Mart 2021 Cumartesi 15:05
201 Okunma
"Bu takımdan bir şey olmaz diyenler şimdi nerede?"

"Yaklaşık 600 milyon TL'lik bir borç artışımız var. Elimizdeki çok yüksek olan kontratlar maalesef 2 yıl daha devam ediyor. Bu kadar yüksek maaş alan futbolcular paralarından vazgeçmiyorlar, ki bu futbolcuların çoğunluğu kadro dışı bırakıldı. Takdiri size bırakıyorum"

"Bu futbolcular futbol oynama aşklarını bir kenara bırakarak 'Ben paramı alırım, yan gelir yatarım.' modundan çıkmıyorlar. Bu sporcuları buraya getirmek bir yöneticilik zaafiyetidir."

"Karius davası devam ediyor. Bu arkadaşımız çok büyük kaleciydi. 2.5 milyon euro alıyordu. Şimdi zavallı Ersin kardeşimi biz gökyüzüne çıkaracağız."

"Ben Beşiktaşlıyım. Kulüpler Birliği başkanlığını yapmak Beşiktaşlı olarak benim için bir gururdur. Kulüpler Birliği'ndeki kulüpleri %90'ının arzusu ve isteği üzerine ben bu göreve geldim. Beşiktaş'ın sorunları ve diğer kulüplerin sorunları aynı. Onlarla ilgili verdiğim mücadele Beşiktaş için verdiğim mücadelenin kopyası"

"Trabzonspor Başkanı, 'Omuz üstünde baş bırakmam mı diyelim?' gibi bir cümle kurmuş. Muharebeden bahsetmiş. Alanya'da muharebeyi yapan ben değildim, sizdiniz başkan dedim. O da 'Ben böyle dile getirmek istemedim dedi. Herhalde bir yanlışlık olmuş' dedi"

"Abdullah Avcı hocamızla 1 sene önce yollarımızı ayırdık. Kendisi başka bir takımda devam ediyor. Ekonomik anlamda anlaşmazlığımız devam ediyor, konu UÇK'dadır. Geçen hafta kendisine görüşmek istediğimi, bu işi sulh yoluyla çözmek istediğimi belirttim"

"Şampiyonluğa gidiyoruz. Bu takımdan bir şey olmaz diyenler şimdi nerede?"

Son Güncelleme: 06.03.2021 16:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, liderlik için sahaya çıkıyor
Beşiktaş, liderlik için sahaya çıkıyor
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımla çalıştı
Mesut Özil: Bir süre sahalardan uzak kalacağım
Mesut Özil: Bir süre sahalardan uzak kalacağım
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim