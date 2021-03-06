"Yaklaşık 600 milyon TL'lik bir borç artışımız var. Elimizdeki çok yüksek olan kontratlar maalesef 2 yıl daha devam ediyor. Bu kadar yüksek maaş alan futbolcular paralarından vazgeçmiyorlar, ki bu futbolcuların çoğunluğu kadro dışı bırakıldı. Takdiri size bırakıyorum"

"Bu futbolcular futbol oynama aşklarını bir kenara bırakarak 'Ben paramı alırım, yan gelir yatarım.' modundan çıkmıyorlar. Bu sporcuları buraya getirmek bir yöneticilik zaafiyetidir."

"Karius davası devam ediyor. Bu arkadaşımız çok büyük kaleciydi. 2.5 milyon euro alıyordu. Şimdi zavallı Ersin kardeşimi biz gökyüzüne çıkaracağız."

"Ben Beşiktaşlıyım. Kulüpler Birliği başkanlığını yapmak Beşiktaşlı olarak benim için bir gururdur. Kulüpler Birliği'ndeki kulüpleri %90'ının arzusu ve isteği üzerine ben bu göreve geldim. Beşiktaş'ın sorunları ve diğer kulüplerin sorunları aynı. Onlarla ilgili verdiğim mücadele Beşiktaş için verdiğim mücadelenin kopyası"

"Trabzonspor Başkanı, 'Omuz üstünde baş bırakmam mı diyelim?' gibi bir cümle kurmuş. Muharebeden bahsetmiş. Alanya'da muharebeyi yapan ben değildim, sizdiniz başkan dedim. O da 'Ben böyle dile getirmek istemedim dedi. Herhalde bir yanlışlık olmuş' dedi"

"Abdullah Avcı hocamızla 1 sene önce yollarımızı ayırdık. Kendisi başka bir takımda devam ediyor. Ekonomik anlamda anlaşmazlığımız devam ediyor, konu UÇK'dadır. Geçen hafta kendisine görüşmek istediğimi, bu işi sulh yoluyla çözmek istediğimi belirttim"

"Şampiyonluğa gidiyoruz. Bu takımdan bir şey olmaz diyenler şimdi nerede?"