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Buğra’dan kar şampiyonluğu

Buğra Eryıldız Türkiye’yi temsilen partneri Aleyna Vence ile birlikte katıldığı Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk etabı Erciyes’te şampiyonluk elde etti

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:38
Buğra’dan kar şampiyonluğu
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Havadis Spor'un haberine göre, 2018 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk etabı Erciyes’te tamamlandı.

Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen 2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’na katılan sporcular kadınlar ve erkekler kategorisinde mücadele etti

Kadınlarda Türkiye’yi temsil eden Buğra Eryıldız ve Aleyna Vence, finalde Rus rakipleri Ekaterina Syrtseva ve Ksenia Khakimzanova’yı 3-1 mağlup ederek birinci oldu.

Ülkemizde olsun ülkemiz dışında olsun katıldığı birçok plaj voleybolu turnuvalarında şampiyonluklar elde eden Buğra, kar voleybolunda da zafere imza attı ve başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Erkeklerde ise Rus ikili Taras Myskiv-Ruslan Daianov, finalde Türk ekibi Dündar Yıldırım-Emirhan Ulutaş’ı 3-0 yenerek birinciliği elde etti.

Şampiyon sporculara madalyalarını Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, kupalarını ise Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş takdim etti.

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