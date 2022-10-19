Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

17:00Samsunspor - MuşsporZiraat Türkiye Kupası ZTKA Spor

18:00Suduva - Kauno ZalgirisLitvanya A LygaBilyoner TV

18:00Inter Turku - VPSFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV

18:00SJK - OuluFinlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:00FC Dinamo Brest - GomelBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV

19:00Parma - Bariİtalya KupasıTRT Spor, Bilyoner TV

19:00Hatayspor - DüzcesporZiraat Türkiye Kupası ZTKA Spor

19:00Freiburg - St. PauliAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

19:00Hannover - DortmundAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV, Vole App

19:00Paderborn - BremenAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

19:00Sandhausen - KarlsruheAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

19:00Jerv - AalesundNorveç Eliteserien LigiBilyoner TV

19:30St.Gilloise - KAA GentBelçika Pro League Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:45Dordrecht - GroningenHollanda KNVB BekerBilyoner TV

20:00Cadiz - Real Betisİspanya La LigaBilyoner TV

20:00Valladolid - Celta Vigoİspanya La LigaS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

20:00FK Panevezys - Zalgiris VilniusLitvanya A LygaBilyoner TV

20:00AIK Stockholm - Hackenİsveç AllsvenskanBilyoner TV

20:00Norrköping - Helsingborgİsveç AllsvenskanBilyoner TV

20:00Sundsvall - Varnamoİsveç AllsvenskanBilyoner TV

20:00Varbergs - Elfsborgİsveç AllsvenskanBilyoner TV

20:15Motherwell - Celticİskoçya Lig Kupası Bilyoner TV