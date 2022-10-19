Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
17:00Samsunspor - MuşsporZiraat Türkiye Kupası ZTKA Spor
18:00Suduva - Kauno ZalgirisLitvanya A LygaBilyoner TV
18:00Inter Turku - VPSFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV
18:00SJK - OuluFinlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:00FC Dinamo Brest - GomelBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV
19:00Parma - Bariİtalya KupasıTRT Spor, Bilyoner TV
19:00Hatayspor - DüzcesporZiraat Türkiye Kupası ZTKA Spor
19:00Freiburg - St. PauliAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV
19:00Hannover - DortmundAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV, Vole App
19:00Paderborn - BremenAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV
19:00Sandhausen - KarlsruheAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV
19:00Jerv - AalesundNorveç Eliteserien LigiBilyoner TV
19:30St.Gilloise - KAA GentBelçika Pro League Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:45Dordrecht - GroningenHollanda KNVB BekerBilyoner TV
20:00Cadiz - Real Betisİspanya La LigaBilyoner TV
20:00Valladolid - Celta Vigoİspanya La LigaS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
20:00FK Panevezys - Zalgiris VilniusLitvanya A LygaBilyoner TV
20:00AIK Stockholm - Hackenİsveç AllsvenskanBilyoner TV
20:00Norrköping - Helsingborgİsveç AllsvenskanBilyoner TV
20:00Sundsvall - Varnamoİsveç AllsvenskanBilyoner TV
20:00Varbergs - Elfsborgİsveç AllsvenskanBilyoner TV
20:15Motherwell - Celticİskoçya Lig Kupası Bilyoner TV