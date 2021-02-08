Buse Savaşkan Türkiye şampiyonu oldu

KKTC Atletizm Federasyonu milli atleti Buse Savaşkan’dan bir önemli başarı daha geldi. Buse, Türkiye Salon Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında Türkiye şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı.

Türkiye Salon Şampiyonası, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından İstanbul, Ataköy’de düzenlendi. 1200’ün üzerinde atlet, 5-7 Şubat 2021 tarihleri arasında şampiyonada mücadele etti.

Bu sezon elde ettiği derecelerle çıkışını sürdüren milli atletimiz Buse Savaşkan, yüksek atlama branşında elde ettiği 1,82’lik derece ile Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Buse, bir sonraki organizasyona Türkiye Milli Takımı ile katılacak. Başarılı atletimiz Türk milli takımı ile Ukrayna’nın Sumi şehrinde 10-12 Şubat 2021 tarihlerinde düzenlenecek Ukrayna Şampiyonası’nda mücadele edecek.