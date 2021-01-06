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Dev kulüpler Yusuf Yazıcı'nın peşine düştü

Lille’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı, Avrupa’nın dev kulüplerini peşine taktı

06 Ocak 2021 Çarşamba 16:34
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Dev kulüpler Yusuf Yazıcı'nın peşine düştü

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Yazıcı için Avrupa’nın dev kulüpleri sıraya girdi. Milli futbolcuyla son olarak İtalya Serie A ekipleri Juventus ve Inter ile Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen ilgileniyor.

DAHA ÖNCE MİLAN’IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Daha önce Milan’ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu’nun yerine düşündüğü Yusuf Yazıcı için İtalya’nın dev kulüpleri Juventus ve Inter de devrede. Öte yandan, Bayer Leverkusen’in de Yusuf Yazıcı için bilgi aldığı da gelen haberler arasında.

Lille’nin 17.5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı için en az 50 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade ediliyor.

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