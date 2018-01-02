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Doğan bombaları patlattı

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Doğan Türk Birliği, kadrosuna önemli isimleri kattı.

02 Ocak 2018 Salı 11:39
Doğan bombaları patlattı
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BRT Spor'un haberine göre, Şampiyonluk hedefleyen ve ligin ilk devresini lider Yenicami’nin 2 puan gerisinde 28 puanla 4.sırada tamamlayan Doğan Türk Birliği, kadrosuna önemli isimleri kattı. Özellikle son yıllarda yabancı forvet sıkıntısı çeken sarı lacivertliler, ligin ilk devresinde Yalova forması adı altında dikkatleri üzerine çeken Onyekachi Akafor ve orta sahanın önemli ismi Oliver Uche ile anlaşmaya vardı.

Anlaşma sağlandı

Geçtiğimiz hafta bir araya gelen DTB ile Yalova yöneticileri Akafor için el sıkışırken, dün de Uche için anlaşma sağladılar. Akafor, ligin ilk devresinde Yalova forması ile çıktığı 10 maçta 10 gol kaydetti. Böylece Doğan Türk Birliği, ara transferde Rasaq ve Quincy ile yollarını ayırıp Akafor ve Uche’ye imza attıracak.

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