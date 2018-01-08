Doğan uçuyor

Havadis Spor'dan Coşkun Kutay'ın haberine göre, Geçtiğimiz sezon ön libero pozisyonunda oynayan ve başarılı futbolları ile göz dolduran Quincy Osei ve Rahemm Quadri ile 2017-18 sezonunda da yola devam kararı alan Doğan Türk Birliği yönetimi, ilk devre boyunca sergilediği performansından memnun kalmadığı Quincy Osei’nin sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Diğer taraftan, en çok eksikliği hissedilen forvet hattını takviye etmek için 2017-18 futbol sezonunda sarı lacivertli formayı teslim ettiği forvet Rasaq Adegbite’den ilk devrede beklenen randımanı alamayan Doğan Türk Birliği yönetimi, Quincy gibi, Rasaq ile de yollarını ayırdı.

Bilindiği gibi Doğan Türk Birliği yönetimi geçtiğimiz günlerde, Yalova’nın başarılı forvet oyuncularından Onyekachi Akafor ve Kwame Adjeman Pampoe (Jay Jay) ile anlaşma imzalamış bulunuyor.

Vize sorunu olmayan Akofor ve Jay Jay, yurt dışı kampı için bu sabah Antalya’ya hareket eden Doğan Türk Birliği kafilesine dahil oldu.

Doğan Antalya’ya uçuyor

Doğan Türk Birliği, ikinci devre hazırlıkları çerçevesinde; 8-13 Ocak 2018 tarihleri arasında Side-Sense Delux Hotel’de yapılacak olan yurt dışı kampı için bu sabah Antalya’ya hareket edecek.

Selim Saygı kampa katılacak

Türkiye PTT 1. Lig ekiplerinden Adanspor’da denenmekte olan Doğan Türk Birliği’nin genç forveti Selim Saygı’nın da Antalya kampına katılacağı öğrenildi.

Selim, Adanaspor’un önceki gün yaptığı hazırlık maçında son dakika görev aldı. Adanapor’da yeterince yer bulamayacağını düşünen Selim, Doğan Türk Birliği’nin kampına katılacak.