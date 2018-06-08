Federasyondan şok karar

Havadis Spor'da yer alan habere göre, KTFF Disiplin Kurulu, GB’nin bonservisli futbolcularından, Mehmet Erol, Şenol Şöför, Sinan Öğüt ve Sertan Kurukafa’nın, İskele Kaymakamlığı tarafından görevden alınan GB Başkanı Mustafa Gülcan ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bonservis devirlerini geçersiz kabul ederek iptal etti.

Federasyon’dan yapılan yazılı açıklamaya göre; Disiplin Kuruluna çeşitli kulüplerden yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde; Kaymakamlık tarafından görevi sonlandırılan GB Başkanı Mustafa Gülcan’ın, Mehmet Erol, Şenol Şöför, Sinan Öğüt ve Sertan Kurukafa isimli futbolcuların bonservislerini, kendi şahsi borç ve menfaatleri doğrultusunda birden fazla kulübe yazılı beyanlar vererek menfaat elde ettiği tesbit edildi.

Bonservis devirleri geçersiz

Bu bağlamda önceki gün toplanan KTFF Disiplin Kurlu, bahsi geçen futbolcuların (Mehmet Erol, Şenol Şöför, Sinan Öğüt ve Sertan Kurukafa) bonservis devirleri ile ilgili yapılan tüm işlemlerin iptal edilmesine ve geçersiz olmasına oy birliği ile karar verdi.