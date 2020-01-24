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Fenerbahçe bir kez daha Tahkim'e gidiyor!

24 Ocak 2020 Cuma 14:41
Fenerbahçe bir kez daha Tahkim'e gidiyor!

Takım Harcama Limitleri konusunda TFF Tahkim Kurulu’nun yaptığı açıklamanın ardından gözler Fenerbahçe cephesine çevrilirken, sarı lacivertli kulüp TFF'ye bir kez daha itirazda bulunma kararı aldı.

 Fenerbahçe, TFF Tahkim Kurulu'nun 16 milyon TL'lik artış kararı sonrasında TFF'ye itirazda bulunma kararı aldı.

Sarı Lacivertliler, Kulüp Lisans Kurulu kararıyla 257.453.708,- TL olarak belirlenen harcama limitinin 16.000.000 TL’lik artışla 273.453.708,- TL'ye yükselmesinin ardından "Bu rakam Kulübümüzün haklı talebi olan 332.769.635- TL’den çok uzaktır." açıklamasını yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSpor
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