Güney Kıbrıs ekibi Apollon: Szalai'nin transferi için Fenerbahçe ile anlaştık

Apollon, Attila Szalai'nın transferi konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Kulüp, 1998 doğumlu Macar savunmacının İstanbul'a giderek Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçeceğini kaydetti.
Güney Kıbrıs ekibi Apollon; Attila Szalai'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını ve Macar stoperin sağlık kontrolü için İstanbul'a gideceğini açıkladı.
Apollon, Attila Szalai'nın transferi konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Kulüp, 1998 doğumlu Macar savunmacının İstanbul'a giderek Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçeceğini kaydetti.