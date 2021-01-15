Güney Kıbrıs ekibi Apollon: Szalai'nin transferi için Fenerbahçe ile anlaştık

Güney Kıbrıs ekibi Apollon; Attila Szalai'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını ve Macar stoperin sağlık kontrolü için İstanbul'a gideceğini açıkladı.