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Güney Kıbrıs ekibi Apollon: Szalai'nin transferi için Fenerbahçe ile anlaştık

Güney Kıbrıs ekibi Apollon; Attila Szalai'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını ve Macar stoperin sağlık kontrolü için İstanbul'a gideceğini açıkladı.

15 Ocak 2021 Cuma 19:29
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Güney Kıbrıs ekibi Apollon: Szalai'nin transferi için Fenerbahçe ile anlaştık

Apollon, Attila Szalai'nın transferi konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kulüp, 1998 doğumlu Macar savunmacının İstanbul'a giderek Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçeceğini kaydetti.

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