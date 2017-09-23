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Güzelyurt'un ağası Polemityalılar 0-1

Güzelyurt'un 2 ekibi Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı'yı karşı karşıya getiren K-PET Süper Lig'in açılış maçında, Binatlı kaptanı Kemal Uçaner'in golüyle rakibini mağlup etti.

23 Eylül 2017 Cumartesi 08:50
Güzelyurt'un ağası Polemityalılar 0-1

K-PET Süper Lig'in açılış maçında Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı özellikle maçın ilk yarısında olmak üzere maç boyunca vasatı aşmayan bir oyun ortaya koydular.

18. dakikada gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında Obada Eren tarafından rakip yarı alanda düşürüldü. Kazanılan faul atışında Hüseyin Hürben’in vuruşu dedanstan döndü. Dönen topa bir kez daha vurdu, bu kez top üstten az farkla dışarı gitti.

40. dakikada Binatlı takımından Owoeye’nin kullandığı serbest vuruşta Baf Ülkü Yurdu kalecisi Erdoğan güçlükle topu tokatlayarak kornere attı. Kornerden sonuç alınamadı.

45. dakikada Binatlı’dan K.Uçaner’in sol taraftan yaptığı ortada topun gelişine vuran Evor John Bello cea alanı içinden topu farklı şekilde dışarı attı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

56. dakikada Binatlı takımından Taner’in sol taraftan ortasında rakip kale önünde oluşan karambolde top Burak’ın önünde kaldı. Burak vurmak yerine çalım atmayı deneyince defans topu uzaklaştırdı.

71. dakikada maçın tek golü geldi. Bu dakikada Taner’in soldan getirdiği topa K.Uçaner vurdu, vurduğu top kaleci Erdoğan’dan döndü. Dönen topu iyi takip eden K.Uçaner bu kez topu ağlara yollayarak Binatlı’yı 1-0 öne geçirdi.

79. dakikada Baf Ülkü Yurdu takımından Obada’nın sol taraftan son çizgiye kadar inip kale önüne kestiği topu iyi takip eden kaleci Yusuf rakiplerinden önce topa sahip olmayı bildi.

90+3’ncü dakikada rakibine faul yapan Binatlı oyuncusu M.Neşe sarı kart gördü, itirazlarını devam ettirince ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+5’nci dakikada Baf ülkü Yurdu takımından Hamis’in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Yusuf mükemmel bir refleksle topu kornere atarak rakibine gol şansı tanımadı.

Maç da Binatlı’nın 1-0 üstünlüğü ile sona ererken sezona da galibiyetle başlamış oldu.

Halkın Sesi Gazetesi

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