İspanya'dan tarihi skor!

Son dakika haberi! 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında İspanya ile Kosta Rika, Al Thumama Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Birleşik Arap Emirlikleri’nden Mohammed Abdulla yönetti. Mücadeleden 7-0 galibiyele ayrılan İspanya’nın gollerini 11'inci dakikada Olmo, 21'de Asensio, 31 (P) ve 54'te Torres, 74'te Gavi, 90’da Soler ve 90+2 Morata attı. İlk maçların ardından İspanya grupta liderliği yükseldi.



İspanya gruptaki 2’nci maçında 27 Kasım’da Almanya ile karşılaşacak. Kosta Rika ise aynı tarihte Japonya ile mücadele edecek.