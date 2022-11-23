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İspanya'dan tarihi skor!

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında İspanya, Kosta Rika’yı tarihi bir farkla 7-0 mağlup etti.

23 Kasım 2022 Çarşamba 20:32
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İspanya'dan tarihi skor!



Son dakika haberi! 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında İspanya ile Kosta Rika, Al Thumama Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Birleşik Arap Emirlikleri’nden Mohammed Abdulla yönetti. Mücadeleden 7-0 galibiyele ayrılan İspanya’nın gollerini 11'inci dakikada Olmo, 21'de Asensio, 31 (P) ve 54'te Torres, 74'te Gavi, 90’da Soler ve 90+2 Morata attı. İlk maçların ardından İspanya grupta liderliği yükseldi.

İspanya gruptaki 2’nci maçında 27 Kasım’da Almanya ile karşılaşacak. Kosta Rika ise aynı tarihte Japonya ile mücadele edecek.

Anahtar Kelimeler:
İspanya
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