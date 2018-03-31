K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları

K-Pet Futbol Ligleri'nde 25. hafta dün Girne'de oynanan 'Leymosun' derbisiyle başladı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Doğan Türk Birliği ile umduğu sonuçları alamayarak kötü bir dönem geçiren Türk Ocağı Limasol dün akşamki derbide karşılaştı. Büyük tempo ve heyecanda oynana karşılaşma Türk Ocağı Limasol'un 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Süper Lig'de 25. haftaya bugün oynanan karşılaşmalar ile devam edildi. Süper Lig'de 26. haftanın Cumartesi günü programında 4 maç oynandı.

Birinci Lig'de ise 25. haftanın ilk maçları bugün oynandı.

Liglere yarın oynanacak karşılaşmalar ile devam edilecek. Karşılaşmalar saat 16:00'da başlayacak.

Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

SÜPER LİG

30 Mart Cuma

Doğan Türk Birliği 1 - 4 Türk Ocağı Limasol

31 Mart Cumartesi

Yeni Boğaziçi 0 - 0 Yenicami

Küçük Kaymaklı 2 - 4 Mağusa Türk Gücü

Ozanköy 0 - 3 Cihangir

Merit Alsancak Yeşilova 4 - 1 L. Gençler Birliği

BİRİNCİ LİG (31 Mart Cumartesi)

Esentepe 0 - 4 Hamitköy

Doğancı 3 - 0 Girne Halk Evi

Gönyeli 2 - 1 Göçmenköy

Lapta 1 - 2 Dumlupınar

Bostancı Bağcıl 1 - 1 Akova Vuda