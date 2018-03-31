K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları

K-Pet Futbol Ligleri'nde 25. hafta dün Girne'de oynanan 'Leymosun' derbisiyle başladı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Doğan Türk Birliği ile umduğu sonuçları alamayarak kötü bir dönem geçiren Türk Ocağı Limasol dün akşamki derbide karşılaştı. Büyük tempo ve heyecanda oynana karşılaşma Türk Ocağı Limasol'un 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Süper Lig'de 25. haftaya bugün oynanan karşılaşmalar ile devam edildi. Süper Lig'de 26. haftanın Cumartesi günü programında 4 maç oynandı.
Birinci Lig'de ise 25. haftanın ilk maçları bugün oynandı.
Liglere yarın oynanacak karşılaşmalar ile devam edilecek. Karşılaşmalar saat 16:00'da başlayacak.
Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
SÜPER LİG
30 Mart Cuma
Doğan Türk Birliği 1 - 4 Türk Ocağı Limasol
31 Mart Cumartesi
Yeni Boğaziçi 0 - 0 Yenicami
Küçük Kaymaklı 2 - 4 Mağusa Türk Gücü
Ozanköy 0 - 3 Cihangir
Merit Alsancak Yeşilova 4 - 1 L. Gençler Birliği
BİRİNCİ LİG (31 Mart Cumartesi)
Esentepe 0 - 4 Hamitköy
Doğancı 3 - 0 Girne Halk Evi
Gönyeli 2 - 1 Göçmenköy
Lapta 1 - 2 Dumlupınar
Bostancı Bağcıl 1 - 1 Akova Vuda