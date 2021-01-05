Konyaspor - Galatasaray : 4-3

BeIN Sports 1'den yayınlanan zorlu karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu.

Mücadeleden 4-3 mağlup ayrılan Aslan zirve yolunda yara aldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Daci (2), Uğur Demirok ve Kravets kaydetti. Galatasaray'ın golleri Mbaye Diagne (2) ve Oğulcan Çağlayan'dan geldi.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Sakat ve cezalı oyuncuları sebebiyle 7 eksikle sahaya çıkan Cimbom, istediği sonucu alamadı. Mücadeleden 4-3 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, zirve yolunda kritik 3 puan bıraktı. Konyaspor'a galibiyeti getiren goller Daci (2), Uğur Demirok ve Kravets'ten geldi. Galatasaray'ın gollerini Mbaye Diagne (2) ve Oğulcan Çağlayan kaydetti.



ÖMER BAYRAM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!

Galatasaray'da Ömer Bayram 39. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.

FATİH TERİM'İN CEZASI BİTTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezası Konyaspor maçıyla sona erdi. Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi. Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, İttifak Holding Konyaspor müsabakasında da görev almayarak cezasını tamamladı.

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