“Leymosun derbisi”ne kilitlendiler

Havadis Spor'dan Hüseyin Köprülü'nün haberine göre, Süper Lig’de bu akşam oynanacak olan 25.haftanın açılış maçında Kravatlılar diye anılan Doğan Türk Birliği, Maunacılar diye hitap edilen Türk Ocağı’nı ağırlayacak ve sporseverler yine efsanevi bir derbiye şahitlik edecekler.

Limasol’dan Girne’ye taşınan dev derbi öncesinde Doğan Türk Birliği 47 puanla 2.sırada zirve yarışı veriyor.

Türk Ocağı ise 29 puan ve averajla 11.sırada yer alarak play-out hattından uzaklaşmak düşüncesinde.

İki ezeli rakibin uzun yıllardır sürdürdüğü “Leymosun derbisi” yine çok çekişmeli ve heyecanlı bir maçla sporseverlerin karşısında olacak.

Derbi Fehim Dayı’nın

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak dev derbi saat 19.00’da başlayacak ve mücadeleyi Fehim Dayı yönetecek.

Galibiyet sayıları eşitlendi

İki güzide kulüp zaman zaman farklı liglerde mücadele ettiklerinden dolayı son yıllarda 8 sezon futbolun en üst liginde karşı karşıya geldiler.

Takımların Süper Lig’deki son 15 maçında T.Ocağı 5 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, sarı-lacivertli ekip ise ilk devredeki üç puan ile 5 galibiyete ulaşarak sayıyı eşitledi. Takımlar 5 kez de berabere kaldılar.

Derbiler gollü geçiyor

Doğan Türk Birliği’nin Süper Lig şampiyonu olduğu 2009-2010 sezonunda sarı-lacivertliler ilk maçı kaybederken, ikinci maçta sahadan galip ayrılmayı başarmıştı.

Türk Ocağı ise 2005-2006 sezonunda her iki maçtan da mutlu ayrılarak çift galibiyetli sezon yaşadı ve ezeli rakibine şans tanımadı.

Son 15 maça bakıldığında sarı-siyahlılar rakip filelere 29 gol gönderirken, Doğan ise rakibi gibi 29 kez ağları havalandırdı. Oynanan son 15 maçın ikisinde golsüz berabere kalarak gol atma başarısı göstermediler.

En faklı galibiyetler

En farklı galibiyetlere baktığımızda sarı-lacivertli takım 2012-2013 sezonunda deplasmanda 5-1 ve 2009-2010 sezonunda yine deplasmanda 4-1 gibi farklı skorlarla sahadan ayrılmıştı.

Diğer taraftan sarı-siyahlı ekip ise 2005-2006 sezonunda kendi sahasında 6-2 ve deplasmanda 4-1’lik skorlarla rakibini mağlup etmeyi başarmıştı.

Aynı sahada deplasman

İki ezeli rakip aynı stadı kullansa da fikstüre göre evci veya deplasman ekibi oluyor. Buna göre iki takım da deplasman ekibi olarak çıktığı maçlarda daha başarılı grafik çiziyorlar. Doğan Türk Birliği deplasmanda 4 kez kendi sahasında ise 1 kez galip gelmeyi başardı. Ocak ise rakibi gibi deplasmanda 4 kendi evinde 1 galibiyet aldı.

Sarı siyahlı ekip iç sahada 3 beraberlik elde ederken, sarı lacivertliler kendi sahlarında 2 kez rakibi ile berabere kaldı.