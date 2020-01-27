Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Sindirim problemleri için birebir!
Son Dakika
Sindirim problemleri için birebir!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri

Luiz Gustavo: Ricardo Rodriguez Fenerbahçe'yi sordu

Brezilyalı yıldız, 2-0 kazanılan Başakşehir maçının ardından gazetecilerle sohbet ederek açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2020 Pazartesi 15:31
Luiz Gustavo: Ricardo Rodriguez Fenerbahçe'yi sordu

Luiz Gustavo, karşılaşmanın önemini bildiklerini belirterek, “Biz bu maça 6 puan gözüyle bakıyorduk. Puan tablosunda en yukarıda yer almak ve zirve mücadelemizi devam ettirmek için galibiyet çok önemliydi” diye konuştu. Yıldız futbolcu, “Ligde üst üste galibiyet serisi yakalayamayan tek takım bizdik. 4 maç üst üste kazanarak bunu geride bıraktık. Bu performansımız, şampiyonluk yarışında çok önemli. Bunun fark yaratacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘Büyük bir şans’

Luiz Gustavo, bireysel performansı ve Ozan Tufan’la uyumuna da değindi. Sambacı, “Futbol kariyerimde edindiğim bir özelliğim var, her zaman limitlerimi zorlayarak çalışmayı seviyorum. Bu şekilde oyunumu en iyi şekilde yansıtabiliyorum. Başarımı bu felsefeye borçluyum. Ozan gerçekten büyük bir futbolcu. Fenerbahçe için büyük bir şans. Onunla birlikte oynadığım için mutluyum. Aramızda gerçekten çok iyi bir uyum var ve bu da sahaya çok iyi yansıyor” dedi.

‘Çok iyi bir sol bek’

Gustavo, transfer gündeminde yer alan Ricardo Rodriguez’e de değinerek, “Kendisi çok iyi bir insan. Aynı zamanda çok kaliteli bir sol bek ve futbolcu. Wolfsburg’da beraber oynama şansımız oldu. Eğer transfer olursa sadece saha içinde değil, saha dışında da Fenerbahçe’ye çok katkı sağlar. Kulüp hakkında bilgi almak için beni aradı, Fenerbahçe ile ilgili sorular sordu” dedi. Gustavo son olarak Elazığ depreminde hayatını kaybeden insanlar için çok üzgün olduğunu, ailesini kaybeden insanlara sabır dilediğini sözlerine ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nick Kyrgios korta Kobe Bryant formasıyla çıktı
Nick Kyrgios korta Kobe Bryant formasıyla çıktı
Trump’tan Kobe Bryant açıklaması!
Trump’tan Kobe Bryant açıklaması!
NBA efsanesi hayatını kaybetti
NBA efsanesi hayatını kaybetti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim