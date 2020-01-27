Luiz Gustavo: Ricardo Rodriguez Fenerbahçe'yi sordu

Luiz Gustavo, karşılaşmanın önemini bildiklerini belirterek, “Biz bu maça 6 puan gözüyle bakıyorduk. Puan tablosunda en yukarıda yer almak ve zirve mücadelemizi devam ettirmek için galibiyet çok önemliydi” diye konuştu. Yıldız futbolcu, “Ligde üst üste galibiyet serisi yakalayamayan tek takım bizdik. 4 maç üst üste kazanarak bunu geride bıraktık. Bu performansımız, şampiyonluk yarışında çok önemli. Bunun fark yaratacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘Büyük bir şans’

Luiz Gustavo, bireysel performansı ve Ozan Tufan’la uyumuna da değindi. Sambacı, “Futbol kariyerimde edindiğim bir özelliğim var, her zaman limitlerimi zorlayarak çalışmayı seviyorum. Bu şekilde oyunumu en iyi şekilde yansıtabiliyorum. Başarımı bu felsefeye borçluyum. Ozan gerçekten büyük bir futbolcu. Fenerbahçe için büyük bir şans. Onunla birlikte oynadığım için mutluyum. Aramızda gerçekten çok iyi bir uyum var ve bu da sahaya çok iyi yansıyor” dedi.

‘Çok iyi bir sol bek’

Gustavo, transfer gündeminde yer alan Ricardo Rodriguez’e de değinerek, “Kendisi çok iyi bir insan. Aynı zamanda çok kaliteli bir sol bek ve futbolcu. Wolfsburg’da beraber oynama şansımız oldu. Eğer transfer olursa sadece saha içinde değil, saha dışında da Fenerbahçe’ye çok katkı sağlar. Kulüp hakkında bilgi almak için beni aradı, Fenerbahçe ile ilgili sorular sordu” dedi. Gustavo son olarak Elazığ depreminde hayatını kaybeden insanlar için çok üzgün olduğunu, ailesini kaybeden insanlara sabır dilediğini sözlerine ekledi.