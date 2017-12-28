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Neymar'dan Türkiye'ye selam

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Barça'dan eski takım arkadaşı Pique'ye çok ilginç bir röportaj veren Neymar, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda sakatlandığında felç kalmaktan 2 santimlik farkla kurtulduğunu anlattı.

28 Aralık 2017 Perşembe 17:33
Neymar'dan Türkiye'ye selam
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Barça'dan eski takım arkadaşı Pique'ye çok ilginç bir röportaj veren Neymar, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda sakatlandığında felç kalmaktan 2 santimlik farkla kurtulduğunu anlattı. Geçmiş Dünya Kupalarını değerlendirirken 2002'de Brezilya'yı en çok Türkiye'nin zorladığını söyledi.

Bu yıl Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro'ya transfer olarak rekorlar kıran Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın eski takım arkadaşı Gerard Pique'ye verdiği samimi röportaj, The Players Tribune'de yayımlandı. 2014 FIFA Dünya Kupası'nda sakatlandığında felç kalmaktan 2 santimlik farkla kurtulduğunu anlatan Neymar, çeyrek finalde Kolombiyalı futbolcu Juan Camilo Zuniga'nın sırtına basmasıyla omurgasından sakatlanmasından sonra yaşadıklarını şöyle aktardı:

'HİÇBİR ŞEY HİSSETMİYORDUM'

''Yere düştükten sonra ayaklarımı hareket ettiremiyordum. Doktor beni götürdü ve ağlamaya başladım, çünkü çok acı çekiyordum ve hiçbir şey hissetmiyordum. Sonra bana 'Sana bir kötü, bir iyi haberimiz var. Bu Dünya Kupası'nı tamamlayamayacaksın ama yürüyebileceksin. Darbe iki santim daha kenara gelseydi kariyerin bitmişti' dediler.''

'HERKESE RONALDO TRAŞI'

Brezilya milli takımının kaptanı ve bir numaralı yıldızı, geçmiş Dünya Kupaları ile ilgili değerlendirmeler yaparken 2002'de Brezilya'yı en çok Türkiye'nin zorladığını dile getirdi. 2002'de Brezilya milli takımının golcüsü 'Gerçek' Ronaldo'nun saç kesimini unutamadığını da belirten Neymar ''Müthiş bir saç traşıydı. Benim de saçlarım öyleydi. Sadece benim değil, o günlerde Brezilya'da neredeyse bütün çocukların saçları öyle kesilmişti. Hepimiz Ronaldo gibi görünmek istiyorduk'' dedi.

'TÜRKİYE İLE DENK MÜCADELE'

2002'de Brezilya'nın çok iyi olduğunı belirten Neymar ''Sadece yarı finalde Türkiye karşısında zorlanmıştık. Çok denk bir mücadeleydi. Finale kalabilmek için büyük efor gerekmişti'' diye konuştu. Ronaldo'nun attığı golle Türkiye'yi 1-0 yenerek finale çıkan Brezilya, finalde Almanya'yı 2-0 yenip kupayı kaldırmıştı.

NEYMAR'IN 5 FAVORİSİ

​İki futbolcu arasında Rusya'nın evsahipliğindeki 2018 FIFA Dünya Kupası hakkında şöyle bir sohbet geçti:

Pique: Brezilya'yı favori görüyor musun?

Neymar: Sadece Brezilya değil, her takımın çok kaliteli futbolcuları var. Brezilya, İspanya, Arjantin, Fransa ve Almanya… Bu beş takım favorilerim…

Pique: Ben, Brezilya'yı diğer dördünün biraz üzerinde görüyorum. Evet, bu beş takım da çok iyi… Ama sanki siz biraz daha yukarıdasınız. Coutinho, Gabriel Jesus, sen… Çok kuvvetli bir hücum… Orta sahada Paulinho'nun gücü… Savunmanız da iyi. Komple bir takımsınız.

Neymar: Evet. Dürüst olmak gerekirse çok iyi kurulmuş bir takımız. Oyunumuzu oturtmayı başardık.

SÜRPRİZ İZLANDA

Pique: Ve dengeli… Sence kupanın sürprizi hangi takım olur?

Neymar: İzlanda…

Pique: Ben de öyle düşünüyorum. Son Avrupa Şampiyonası'na da katıldılar ve iyi iş çıkardılar…

Neymar: Maç sonlarındaki kutlamaları, coşkuları da çok güzel…

HAT TRICK PAZARLIĞI

Pique: Son olarak… Finaldeyiz… İspanya-Brezilya… 3-3 bitiyor. Hat-trick yapıyorsun ama kupayı penaltılarla biz kazanıyoruz. Var mısın? Finalde hat-trick diyorum.

Neymar: Tersi olsun. 3-3 bitsin. Sen hat-trick yap. Sonunda kupayı biz alalım.

Pique: Benim hat-trick yapmam mı? Hayatta olmaz. Mümkün değil ki!

Neymar: Niye ki? Oluyordu az daha.

​Pique: Evet ama o Celta'nın stadındaydı. Dünya Kupası finali değildi.

Neymar: Ama oluyordu. Ne diyorsun teklifime…

Pique: Olmaz. Madem kabul etmedin, sana hat-trick yok finalde.

'KUPA KAZANMA SIRASI BENDE'

Neymar: Konfederasyon Kupası'nda da yaptırmamıştın… Hahaha! Hatırlıyor musun? Kırmızı kart görmüştün. Bana yaptığın faulden.

Pique: Maç zaten 3-0 olmuştu. Dakika 70'ti.

Neymar: Öyle… O kupada harikaydık.

Pique: Kazanamadığımız tek kupa… Konfederasyonlar Kupası… Senin yüzünden.

Neymar: Dünya Kupası kazandın ama. Ben daha kazanmadım. 2018'de sıra bende.

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