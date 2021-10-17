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ÖZET | Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Dev maçta bordo mavililer son dakikalarda buldukları art arda gollerle mücadelen 3-1 galip ayrıldı. Trabzonspor - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde.

17 Ekim 2021 Pazar 21:06
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ÖZET | Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe
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Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça ev sahipliği yaptı. Ligde lider konumunda bulunan Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Maçın son anlarında Trabzonspor attığı 2 golle hem 3 puanı hem de Süper Lig'de liderliği aldı. Trabzonspor - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Fenerbahçe, 3. dakikada Diego Rossi'nin golüyle öne geçti. Sarı lacivertlilerin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, 14 ve 23. dakikalarda gördüğü çift sarı kartla hakem Ali Şansalan tarafından oyundan ihraç edildi.

Trabzonspor'da Tasos Bakasetas, 25. dakikada serbest vuruştan attığı golle skora eşitliği getirdi.

Tasos Bakasetas, 87. dakikada penaltıdan topu filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi. Maçta skoru belirleyen golü 90. dakikada Yusuf Sarı kaydetti.

Trabzonspor, bu galibiyetle birlikte puanını 21'e yükseltti ve liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Fenerbahçe ise 19 puanda kaldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

2' Gervinho'nun soldan ortasında arka direkteki Abdülkadir Ömür'ün şutunda, savunmada Novak, yatarak topu çıkardı.

3' Fenerbahçe golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Mesut Özil'in içeriye çıkardığı top, Valencia ile Vitor Hugo'nun mücadelesi sonrasında Rossi'nin önüne düştü. Bu futbolcu da sol çaprazdan yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı sol direk dibinden filelerle buluşturdu: 0-1

20' Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazından Bakasetas'ın yerden şutunda, top direğin yanından auta gitti.

21' sağ taraftaki Osayi-Samuel'in pasında Mesut Özil'in yakın mesafeden gelişine vuruşunda top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

23' Djaniny, ceza sahası dışında Min-jae ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Min-jae'ye ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

25' Trabzonspor beraberliği sağladı. Bordo-mavili ekipte Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Altay Bayındır'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti: 1-1

26' Ferdi Kadıoğlu'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.

42' Peres'in ceza alanı dışından yerden şutunda, kaleci Altay Bayındır yatarak topu çeldi.

43' kasığından sakatlanan Nwakaeme'nin yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

45+3' Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

MAÇ DETAYLARI

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme (Dk. 43 Yusuf Sarı), Djaniny

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi, Valencia

Goller: Dk. 3 Rossi (Fenerbahçe), Dk. 25 Bakasetas (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 23 Min-jae (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 37 Luiz Gustavo (Fenerbahçe)

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFenerbahçe
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