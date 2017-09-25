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UEFA'dan Çakır'a 'dev' görev!

2010-11 sezonundan beri Şampiyonlar Ligi'nde görev alan çakır, 8 sezondur bu ligde düdük çalıyor

25 Eylül 2017 Pazartesi 14:01
UEFA'dan Çakır'a 'dev' görev!

UEFA, Şampiyonlar Ligi gruplar aşamasının 2. haftasında oynanacak olan Atletico Madrid-Chelsea karşılaşması için Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi.

Türkiye'nin Avrupa'daki en prestijli hakemi olan Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İspanya'nın devlerinden Atletico Madrid'in son Premier Lig şampiyonu Chelsea'yi ağırlayacağı karşılaşmanın hakemi olacak. 

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

27 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.45'te başlayacak olan Atletico Madrid - Chelsea maçı, Tivibu Spor 3'ten naklen yayınlanacak.

Çakır'ın Avrupa karnesi

2010-11 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde görev almaya başlayan Çakır, üst üste 8 sezondur Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalıyor. Çakır, Devler Ligi'nde 4 kez yarı final müsabakası ve 2015 yılında Barcelona ile Juventus takımları arasında oynanan final maçını yönetti.

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