Yenicami boğazı geçemedi: 0 - 0

BRTK Spor'da yer alan haber göre; K-Pet Süper lig lideri Yenicami, ligin alt sırasında yer alan Yeni Boğaziçi karşısında sergilediği kötü futbol sonucunda 0-0 berabere kalarak yakalayabileceği önemli bir fırsatı geri tepti. Yeni Boğaziçi ise ligin alt sıralarından kurtulma adına sergilediği defansif oyun sonucunda 2 puanı alarak ümitlerini gelecek haftalara taşıdı.

Yer: Yeni Boğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal

Yeni Boğaziçi: Remzi Rıylı, Rüstem Özmusalar (Dk.75 Mehmet Çağakan), Keita, Burçin Kerimoğulları, Ramadan Ağdaç (Dk.86 Ali Amir), İsmail Tırlık, Tugay Sezer, Ahmet Yalçın, Armond, Zübeyir Elmazoğlu

Yenicami: Ercan Samancıoğlu, Oladele, Salih Güvensoy, Ünal Kaya, Tansel Ekingen (Dk.81 Bünyamin), Mehmet Göktaş, John Okoli, Behiç Kum, Osman Şanverdi (Dk.67 Eray), Dadze (Dk.81 Bünyamin), Yasin Açıkel

Geçtiğimiz hafta Ozanköy ile berabere kalarak iki puan kaybeden Yenicami bu hafta da Yeni Boğaziçi deplasmanında iki puan daha bıraktı.

Dk.9:Osman’ın korneri ön direğe kullandı kafayı Yasin vurdu az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Dk.47: Ceza sahası içine doldurulan top savunma arkasında Okoli boş pozisyonda topa vuramadı.

Dk.65:Olade ceza sahası dışından şutu az farkla dışarıya çıktı.

Karşılaşmada iki takımın da çabaları gol atmaya yetmeyince maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı