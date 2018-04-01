Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114930
ALTIN
168.539
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5352
EURO
4.8717
Sigara kullananlar bu habere dikkat!
Sigara kullananlar dikkat!
Bu haber ebeveynleri şaşkına çevirecek!
Sıra dışı araştırma: Nene ve...
Dizi izlemek için personel arıyorlar!
Tek işleri dizi izlemek!
Boyun, koltuk altı, üst gövde ve göz çevresinde et beni varsa...
Boyun, koltuk altı,ve göz çevresinde...
'Çok yakışıklısın' cezası kestiler!
'Çok yakışıklısın' cezası kestiler!

Yenicami boğazı geçemedi: 0 - 0

Yenicami, ligin alt sırasında yer alan Yeni Boğaziçi karşısında sergilediği kötü futbol sonucunda 0-0 berabere kalarak yakalayabileceği önemli bir fırsatı geri tepti...

01 Nisan 2018 Pazar 11:18
Yenicami boğazı geçemedi: 0 - 0

BRTK Spor'da yer alan haber göre; K-Pet Süper lig lideri Yenicami, ligin alt sırasında yer alan Yeni Boğaziçi karşısında sergilediği kötü futbol sonucunda 0-0 berabere kalarak yakalayabileceği önemli bir fırsatı geri tepti. Yeni Boğaziçi ise ligin alt sıralarından kurtulma adına sergilediği defansif oyun sonucunda 2 puanı alarak ümitlerini gelecek haftalara taşıdı.

Yer: Yeni Boğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal

Yeni Boğaziçi: Remzi Rıylı, Rüstem Özmusalar (Dk.75 Mehmet Çağakan), Keita, Burçin Kerimoğulları, Ramadan Ağdaç (Dk.86 Ali Amir), İsmail Tırlık, Tugay Sezer, Ahmet Yalçın, Armond, Zübeyir Elmazoğlu

Yenicami: Ercan Samancıoğlu, Oladele, Salih Güvensoy, Ünal Kaya, Tansel Ekingen (Dk.81 Bünyamin), Mehmet Göktaş, John Okoli, Behiç Kum, Osman Şanverdi (Dk.67 Eray), Dadze (Dk.81 Bünyamin), Yasin Açıkel

Geçtiğimiz hafta Ozanköy ile berabere kalarak iki puan kaybeden Yenicami bu hafta da Yeni Boğaziçi deplasmanında iki puan daha bıraktı.

Dk.9:Osman’ın korneri ön direğe kullandı kafayı Yasin vurdu az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Dk.47: Ceza sahası içine doldurulan top savunma arkasında Okoli boş pozisyonda topa vuramadı.

Dk.65:Olade ceza sahası dışından şutu az farkla dışarıya çıktı.

Karşılaşmada iki takımın da çabaları gol atmaya yetmeyince maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cihangir 3 attı, 3 aldı
Cihangir 3 attı, 3 aldı
Yeşilova durmak bilmiyor: 4-1
Yeşilova durmak bilmiyor: 4-1
MTG 2'nci yarıda gol olup yağdı: 4-2
MTG 2'nci yarıda gol olup yağdı: 4-2

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim