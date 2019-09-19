Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
New York'ta e-sigara yasağı
New York'ta e-sigara yasağı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile röportaj yaptı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile...
Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor
Geç yatan genç kızların kilo...
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi değil
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi...

Yiğitcan Hekimoğlu, Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

Kıbrıslı Türk Yiğitcan Hekimoğlu da 4x100 metre yarışında Türkiye adına koşacak.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:21
Yiğitcan Hekimoğlu, Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 20 atletle 12 branşta madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Atletizm Şampiyonası, Katar'ın başkenti Doha'da 26 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyonda 210 ülkeden sporcular yer alacak.

Türkiye, şampiyonaya 20 atletle katılacak.

Kıbrıslı Türk Yiğitcan Hekimoğlu da 4x100 metre yarışında Türkiye adına koşacak.

2017 Londra'da iki madalya kazanan ay-yıldızlı takım, Doha'dan da madalyalar ve finaller bekliyor.

Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, olimpiyat öncesindeki şampiyonada yine tarih yazmak istediklerini belirterek, sporcuların hazırlıklarını tamamladığını ve gelecek haftayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
HekimoğluTürkiyeTemsilHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa şehir içi özel etabı 28 Eylül'de
Lefkoşa şehir içi özel etabı 28 Eylül'de
Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim