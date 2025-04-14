Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, Kostas Mişaulis ve Derviş Kavazoğlu’nu anma töreninde yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre, Stefanu konuşmasında “Kıbrıs’ta barışın engellenemeyeceği” mesajını verirken, AKEL’in, binlerce ilerici yurttaşla, Kıbrıslı Rum, Türk, Maronit, Latin ve Ermenilerle birlikte, siyasi eşitlikle, iki kesimli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde barış ve yeniden birleşme için ortak mücadele verme yoluna devam edeceklerini ifade etti.

Kıbrıs sorunu çözüm çabalarından da bahseden Stefanu, Türk tarafının iki devlete dayalı çözümde ısrarlı olduğunu belirterek, Kıbrıs Rum tarafının anlaşmaya varılan çözüm zemini konusunda net olmasında fayda bulunduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin, 2017 yılında Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi konusunda da ısrarlı olunmasında fayda bulunduğunu ifade eden Stefanu, Guterres çerçevesinin askıda kalan konularının da müzakere edilmesi konusunda hazır olunduğunun dile getirilmesi gerektiğini belirtti.

Stefanu konuşmasında ayrıca “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum milliyetçiliğinin farklı renklere ve etnik kökene sahip olduğunu ancak aynı dili, korku, nefret ve çatışma dilini konuştuğunu” savundu.

Stefanu “Kıbrıslı Türk milliyetçiliğinin, Kıbrıs Türk’tür, Kıbrıs Rum milliyetçiğinin ise Kıbrıs Helen’dir sloganlarını” yorumlarken Kıbrıs’ın kendi halkına, Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara ait olduğunu ifade etti.