“Bazı stenograflara taviz ve imtiyaz verildi” gerekçesiyle dün yapılan tam günlük grevin, Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Genel Sekreterinden olumlu yanıt gelmediği için bugün de süreceği belirtildi.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, TAK’a yaptığı açıklamada, “Bu duyarsız tutuma karşı stenograflar bugün de tam gün greve gidecek.. Sorun çözülene kadar greve devam” dedi.

KTAMS Başkanı, Sendika Yönetim Kurulu ve stenografların katılımıyla yasal olmayan uygulamalara son verilmesi talebiyle dün Meclis’te tam gün greve gidilmişti. Grev sırasında yapılan açıklamalarda, gün içerisinde sorunların çözümüne ilişkin bir adım atılmaması halinde eylemlerin süreceği belirtilmişti.