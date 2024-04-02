Sağlık sorunu yaşayan bir personele doktor tavsiyesi ile görevlendirme yapıldığını ifade eden Töre, personelin sağlığını dikkate alarak, aynı branş üzerinden daha pasif bir görev verildiğini belirtti.

Sendika Başkanının açıklamalarının "siyaset koktuğunu" dile getiren Töre, sağlık sorunu yaşayan bir kişiye böyle bir yaklaşımın doğru olmadığını kaydetti.

Töre, tavsiye raporunun 30 Nisan’da bittiğini, söz konusu personelin başka bir Bakanlığa görevlendirme ile gideceğini belirtti.

Bu sırada CTP Milletvekili Devrim Barçın ile Meclis Başkanı Zorlu Töre arasında sesler yükseldi.

Töre, “Biraz hümanist olalım, hasta haklarına saygılı olalım” diyerek konuşmasını tamamladı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise yerinden söz alarak, Töre’nin, kişiye özel çözüm ürettiğini kaydederek, Töre’nin yasanın gereklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın ise söz alarak, "Töre’nin, Kamu Görevlileri Yasasını ve Tüzükleri okumadığını" kaydederek, “Tavsiye Raporu” diye bir rapor olamayacağını söyledi. Barçın, kendisi de sağlık sorunları yaşadığı için bu konuda tecrübesi olduğunu ifade etti.

Eğer bir kişi hasta ise dört yıla kadar kurul raporu ile tam ödenekli maaş alabileceğini anlatan Barçın, “Zorlu Töre sapla samanı karıştırıyor. Hasta haklarına sonuna kadar saygılıyız” dedi.

“Bana ‘devirdiğin çamların haddi hesabı kalmadı’ diyor, kendisi ormanları yakıyor” diye konuşan Devrim Barçın, “Bu Melis’e en büyük hakareti yasalara uygun davranmayarak, Töre’nin yaptığını” savundu.

Sendikaların bu sözleri hak etmediğini de kaydeden Barçın, Töre’yi Anayasa ve yasalara bağlı kalmaya ve uymaya davet etti.