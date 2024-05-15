Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, “ ‘Ne mutlu Türküm diyene’ diyorsak hepimiz biriz, tekiz ve hep birlikte Türk milletiyiz” vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Azerbaycan Uluslararası Kültür Merkezi’nin Lapta’da düzenlenen açılış töreninde konuştu.

Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, böylesine anlamlı bir günde beraber olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

“Biz Doğu Akdeniz’de, bu bağımsız Türk devletinde, bir millet üç devlet olmanın hep hayalini ve özlemini yaşadık. Şimdi yavaş yavaş bütün bu özlemlerin hayat bulduğunu görüyoruz” diyen Tatar, aynı soydan geldiklerini, aynı milli değerleri, kaderi ve tarihi paylaştıklarını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in babası Haydar Aliyev’in, Haydar Aliyev Müzesi’ndeki videoda kendi sesinden dinlediği, “Bizim için önemli olan Kafkasya’dır, Anadolu’dur, Doğu Akdeniz’dir” sözüne dikkat çeken Tatar, Haydar Aliyev’in, Doğu Akdeniz’de Ceyhan’a işaret ettiğini söyledi. Ceyhan’ın, Karpaz burnundan sadece 50-60 kilometre uzaklıkta olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, büyük bir millet olunacaksa Aliyev’in de dediği gibi Türk dilinin daha da güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Batı dünyasının, Güney Kıbrıs’ın ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinin hala Kıbrıslı Türkler üzerinde ambargolar ve izolasyonlar uygulamasının, Kıbrıs Türk halkına yapılan büyük bir kötülük olduğunu vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının yıkılması için sinsice oyunlar oynandığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Ama biz hiçbir zaman yıkılmadık, hiçbir zaman pes etmedik” dedi.

“En güneydeki bağımsız Türk devleti olarak hepinizin serhat bekçileriyiz”

Bağımsız bir devlet sahibi olmanın önemini vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının, büyük Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğunu söyledi. “En güneydeki bağımsız Türk devleti olarak hepinizin serhat bekçileriyiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Mavi Vatan ile gök vatandaki ulusal çıkar ve menfaatlerin korunması bakımından Türk birliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Azerbaycan’dan gelen milletvekillerine bir kez daha “hoş geldiniz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu tarihi günleri bizlere yaşattınız. Dolayısıyla sizlere minnettarız” dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e sevgi, saygı ve hürmetlerini ileten Tatar, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen milletvekillerini de aynı duygularla selamladı. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da, bütün bu süreçte kazanımlarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Azerbaycan ile olan ilişkilerin daha da geliştirilmesinin en büyük temennisi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü’deki görüşmesinde, “KKTC’de 400’e yakın öğrenciniz var” dediğinde, Aliyev’in bu sayının en az 3 bin olması gerektiğini söylediğine dikkat çekti.

-“Direkt uçuşlarla Bakü ve Ercan arasındaki bu önemli köprüyü daha da pekiştirmek ve aramızdaki tarihi, kültürel ve gönül bağlarını güçlendirmek hepimizin temennisi ve dileğidir”

Başbakan ve Milli Eğitim Bakanının yapacakları çalışmalarla Azerbaycan’dan KKTC’ye daha fazla öğrenci gelmesi ve ticari-ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Direkt uçuşlarla Bakü ve Ercan arasındaki bu önemli köprüyü daha da pekiştirmek ve aramızdaki tarihi, kültürel ve gönül bağlarını güçlendirmek hepimizin temennisi ve dileğidir” diye konuştu.

Töre: “ ‘Ne mutlu Türküm diyene’ diyorsak hepimiz biriz, tekiz ve hep birlikte Türk milletiyiz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, “Türk dünyası bizim için çok önemli” diyerek, Türk dünyasını selamladı.

“Biz vatan için daima şehit düşmesini bilen bir milletiz, gazi olmasını bilen bir milletiz” diyen Töre, şehit olmayı kabul etmeyen bir milletin İstiklalini kazanamayacağını söyledi. Her Türk toprağında nice şehitler, gaziler verildiğini dile getiren Töre, istiklallerin böyle kazanıldığını belirtti.

96 yıl sonra Mehmetçiğin adaya gelmesiyle ve mücahidin birleşmesiyle bu topraklarda azatlık kazanıldığını dile getiren Meclis Başkanı Töre, “Yeniden istiklalimizi kurduk, güvenliğimiz sağlandı, özgürlüğümüz vardır” diye konuştu.

Bir zamanlar bir köyden, bir köye gidilemediğini, yolların kesildiğini, canlar alındığını anlatan Töre, şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özgürlük olduğunu vurguladı. Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a, Lapta’dan Akıncılar’a çok rahat gidilebildiğini ifade eden Töre, “Kimse önümüzü, yolumuzu kesemez, keserse haddini bilir” dedi.

Yola hep birlikte devam ettiklerini kaydeden Zorlu Töre, “Bu toprakları bize Amerikalılar hediye etmedi, Azerbaycan’ı da Ruslar hediye etmedi. Komünizmin yıkılmasıyla Azerbaycan bağımsızlığını kazandı, hem de can vererek, kan vererek… Karabağ’ı bize ne Birleşmiş Milletler verebildi, ne Avrupa verebildi, ne Minsk Grubu verebildi, ne Rusya verebildi. Kim verdi? İşte oralarda şehit düşen bizim kahramanlarımız verdi” şeklinde konuştu.

Konuşmasında şiirlerden alıntı da yapan Töre, önemli olanın doğru yolu bulmak olduğunu ifade ederek, “ ‘Ne mutlu Türküm diyene’ diyorsak hepimiz biriz, tekiz ve hep birlikte Türk milletiyiz” vurgusu yaptı.