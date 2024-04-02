Güncel konuşmalara geçilmeden önce, Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurul toplantısına katılan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, toplantıya ilişkin raporu okudu.

Toplantıda 140 ülkeden, bin 600 katılımcı milletvekili olduğunu belirten Hasipoğlu, her sene toplantılarda Kıbrıs masası kurulduğunu, KKTC ve Rum Yönetiminden vekillerin toplantıya katıldığını söyledi.

İki günlük ziyaret programında dört ülke heyetiyle görüşme yaptıklarını dile getiren Hasipoğlu, bunlardan birincisinin TBMM heyeti olduğunu ifade etti. Hasipoğlu, görüşmede uluslararası platformlarda KKTC’nin görünürlüğünü artırmak için istişarede bulunduklarını söyledi.

İkinci toplantıyı Azerbaycan heyetiyle yaptıklarını kaydeden Hasipoğlu, heyetin, Kıbrıs’ın Azerbaycan için büyük önem taşıdığını ve her zaman KKTC’yi desteklediklerini belirttiğini söyledi. Üçüncü görüşmeyi Bahreyn heyetiyle yaptıklarını belirten Hasipoğlu, heyeti ülkeye davet ettiklerini ve olumlu yanıt aldıklarını belirtti. Son görüşmeyi ise Pakistan heyetiyle, Pakistan Ticaret Bakanı ile yaptıklarını dile getiren Hasipoğlu, görüşmede, Pakistan ve KKTC arasında iyi ilişkiler olduğunun konuşulduğunu kaydetti.

“Orada esas bulunma sebebimiz Kıbrıs masası toplantısıydı” diyen Hasipoğlu, bunun liderler seviyesinden sonra en üst düzeyde Kıbrıs meselesinin tartışıldığı bir toplantı olduğunu söyledi.

Toplantıda, milletvekillerinin görüşlerini ifade ettiğini belirten Hasipoğlu, Rum Yönetiminden vekillerin, "adada çözüm olması gerektiğini, en büyük engelin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ve federasyon dışında alternatif olmadığını ifade ettiğini" söyledi.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy’un BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın başlattığı süreci desteklediklerini söylediğini dile getiren Hasipoğlu, DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar’ın ise kişisel temsilcinin görevi sona ermeden tarafların harekete geçmesi ve birlikte bazı şeylerin başarılabileceğinin gösterilmesine inandığını belirttiğini kaydetti.

“Bizler de egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü pozisyonumuzu ifade ettik” diyen Hasipoğlu, toplantıda arabulucu olan İsviçreli milletvekilinin, seçilmiş vekillerin daha aktif çalışma içerisine girmesi gerektiği konusunda görüş ortaya koyduğunu anlattı.

Buna karşı olumlu bir yaklaşım sergilediklerini ifade eden Hasipoğlu, Rum Yönetiminden vekillerin ise somut öneriye karşılık adada teknik komitelerin zaten çalıştığını ve böyle bir çalışmaya gerek olmadığını söylediğini aktardı. İsviçreli vekilin önerisinde ısrarcı olduğunu ifade eden Hasipoğlu, Rum Yönetimi heyetinin öneriyi reddettiğini açıkladı. Hasipoğlu, bunun kayda geçirilmesi istediklerini söyledi.

Bu tavırdan memnun olmadığını belirten Hasipoğlu, “Bu tavırları gösteriyor ki bizi hiçbir zaman eşit statüde görmüyorlar. Kıbrıs meselesindeki sıkıntının statü sorunu olduğunu bir kez daha masa başında tecrübe ettik” dedi. Diyalog için çabalarına devam edeceklerini kaydeden Hasipoğlu, uluslararası alanda Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurmaya devam edeceklerini vurguladı.