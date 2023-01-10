Galatasaray borsada da yatırımcısının yüzünü güldürdü

Galatasaray borsada da yatırımcısının yüzünü güldürdü

Sterlin ise 22,80 liradan alınıp, 22,95 liradan satılıyor.

Serbest piyasada, saat 14.30 itibarıyla 18,73 liradan alınan dolar 18,889liradan satılıyor. 20,11 liradan alınan euro nun satış fiyatı da 20,29 lira olarak belirlendi.

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