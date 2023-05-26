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Dolar ise 20 TL'den alınıp, 20,48 TL'den satılıyor.

Haftanın son gününde, serbest piyasada saat 10.00 itibarıyla 21,60 TL'den alınan euro 22 TL'den satılıyor. 24,90 TL'den alınan sterlin in satış fiyatı ise 25,27 TL olarak belirlendi.

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